ВСУ одной гранатой уничтожили склад БК оккупантов (эффектное видео)

Украинские военные продолжают уничтожать российских захватчиков на разных участках фронта. В частности, для этого используются беспилотники.

Воины 68-й отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша одной гранатой, сброшенной с дрона, уничтожили вражеский склад боекомплекта. Об этом сообщили на канале Генштаба ВСУ в Telegram.

"Эффектное зрелище! Одной гранатой уничтожили склад БК оккупантов! 68 отдельная егерская бригада им. Олексы Довбуша", – говорится в сообщении.

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На видео можно увидеть, как украинские военные сбрасывают гранату, от чего происходит мощный взрыв. На следующих кадрах видно, что взрыв оставил после себя большую воронку в земле.

Точное время и место уничтожения российского склада БК не сообщаются из соображений безопасности.

Напомним, вблизи Бахмута в Донецкой области минометный расчет бойцов 3-й отдельной штурмовой бригады на ходу уничтожил российскую боевую машину.

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