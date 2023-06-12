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ВСУ освободили от оккупантов Новодаровку Запорожской области

Былим Елена

ВСУ освободили от оккупантов Новодаровку Запорожской области

Украинские военные освободили село Новодаровка Запорожской области. Об этом сообщила Запорожская отдельная бригада территориальной обороны.

Наши воины говорят, что Новодаровку освободили еще 4 июня, но сообщили об этой победе только 12 июня.

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Запорожская отдельная бригада территориальной обороны в Facebook публиковала фото бойцов с украинским флагом.

"4 июня 2023 года в рамках оборонной операции совместными действиями механизированного подразделения и сводным подразделением Запорожской отдельной бригады территориальной обороны было освобождено от оккупантов село Новодаровка. Многочисленные попытки врага вернуть населенный пункт под контроль, продолжавшиеся несколько суток, не имели успехов", — говорится в сообщении.

 

Ранее Силы обороны Украины освободили от российских захватчиков населенный пункт Благодатное Донецкой области. Сделать это удалось титаническим бойцам 68-й отдельной егерской бригады им. Олексы Довбуша во содействии с подразделениями Сил обороны.

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