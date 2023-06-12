ВСУ освободили от оккупантов Новодаровку Запорожской области

Украинские военные освободили село Новодаровка Запорожской области. Об этом сообщила Запорожская отдельная бригада территориальной обороны.

Наши воины говорят, что Новодаровку освободили еще 4 июня, но сообщили об этой победе только 12 июня.

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Запорожская отдельная бригада территориальной обороны в Facebook публиковала фото бойцов с украинским флагом.

"4 июня 2023 года в рамках оборонной операции совместными действиями механизированного подразделения и сводным подразделением Запорожской отдельной бригады территориальной обороны было освобождено от оккупантов село Новодаровка. Многочисленные попытки врага вернуть населенный пункт под контроль, продолжавшиеся несколько суток, не имели успехов", — говорится в сообщении.

Ранее Силы обороны Украины освободили от российских захватчиков населенный пункт Благодатное Донецкой области. Сделать это удалось титаническим бойцам 68-й отдельной егерской бригады им. Олексы Довбуша во содействии с подразделениями Сил обороны.

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