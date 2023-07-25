ВСУ под Клищеевкой устроили засаду и разгромили российских десантников (видео 18+)

Украинские военные продолжают выбивать захватчиков на разных участках фронта. В частности, ожесточенные бои ведутся вблизи Бахмута Донецкой области.

Защитники Украины устроили засаду вблизи Клищеевки и уничтожили российских десантников. Видео было обнародовано в социальных сетях.

На кадрах показаны бои на окраине Клищеевки. Учитывая видео, можно предположить, что ситуацию вокруг населенного пункта оккупанты уже почти не контролируют.

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Как видно на обнародованных кадрах, во время боевого столкновения десантники ВС рф сразу же потеряли одну из своих БМП, а вторая просто покинула пехоту на произвол судьбы.

Укрывшись в воронках от снарядов, оккупанты еще некоторое время пытались отстреливаться, однако в итоге все они скончались.

Напомним, недалеко от Бахмута в Донецкой области воины 45-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ выследили из дрона вооружения врага и уничтожили его. В частности, 45-я бригада взорвала российскую гаубицу Д-20.

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