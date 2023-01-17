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Война в Украине

ВСУ показали, как работают по оккупантам из ОТРК "Гром-1" (видео)

Игорь Романько

ВСУ работают по враждебным позициям с ОТРК Гром-1

В сети появилось видео, на котором показано, как наши бойцы отработали по враждебным целям из украинского оперативно-тактического ракетного комплекса "Гром-1".

Соответствующий видеоролик опубликовали украинские Telegram-каналы. Локация съемки не сообщается.

Так, на видео оператор показал как ночью смотрится залп 3 снарядов ОТРК "Гром-1" с интервалом в 3 секунды по враждебным позициям.

Что известно об ОТРК Гримм

Гром (или ОТРК "Сапсан") – это украинский оперативно-тактический ракетный комплекс, находящийся на стадии разработки конструкторским бюро "Южное". Разрабатывается с 2013 года на базе предварительных разработок по проектам "Борисфен" и БФРК "Сапсан".

С 1994 г. в Днепре была разработана идея создания оперативно-тактической ракеты для своей армии с дальностью до 500 км. Тогда эта разработка называлась "Борисфен" и считалось, что она должна была заменить устаревшие ракеты, полученные украинской армией в наследство от советской армии.

Утверждалось, что новый комплекс – высокоточное оружие нового поколения, способное обеспечить создание надежного щита неядерного сдерживания, как для самой Украины, так и для любого государства. Комплекс построен на базе твердотопливной баллистической ракеты. Радиус действия заявлен в 280 км, озвучена возможность создания версии с радиусом до 500 км.

Проект комплекса был разработан в 2013 году, а в буклетах, которые выставлялись на международных выставках вооружений, оперативно-тактический ракетный комплекс назвали "Гром".

Завершение первой очереди испытаний было запланировано на осень 2016 года. 1 декабря 2016 года было опубликовано сообщение об успешных запусках тактических ракет "Гром" и зенитных ракет "Днепр" на полигоне на юге Украины.

12 апреля 2017 года генеральный конструктор КБ "Южное" Александр Дегтярев сообщил, что комплекс "Гром" находится на стадии окончательного доведения ракеты.

Оперативно-тактический ракетный комплекс "Гром" разрабатывается для поражения одиночных и групповых стационарных целей на дальностях от 50 до 280 км. Боевой блок одноступенчатой баллистической ракеты проектируется массой 480 кг. Боевая часть могла быть выполнена по моноблочной или кассетной схеме.

  • Моноблочная схема использует осколочно-фугасную или проникающую осколочно-фугасную ампулу.
  • Кассетная боевая часть снабжена осколочно-фугасными боевыми элементами.

Расчетная площадь поражения ракеты при использовании осколочно-фугасного – более 10 000 квадратных метров, а кассетного заряда – 2–3 гектара.

Ряд источников утверждает, что дальность в 280 км является формальным ограничением для экспортной версии ракеты, а для нужд собственной армии дальность стрельбы комплекса может быть увеличена до 450-500 км.

Полет ракеты может происходить не только по прогнозируемой баллистической траектории, но и по аэробалистической. При такой траектории она совершает непредсказуемые "прыжки", уклоняясь от противоракет противника. Это должно помогать в преодолении системы противовоздушной обороны врага любой сложности. Подобные свойства обладают и ракетами ОТРК "Искандер".

Оптимальным вариантом структурного построения подразделений, оснащенных оперативно-тактическим ракетным комплексом "Гром", стали батареи из 2-3 самоходных пусковых установок и передвижного командного пункта.

Ракета, которая планируется использовать в ОТРК "Гром", разрабатывалась в КБ "Южное" с универсальными характеристиками. При использовании в других комплексах ее характеристики позволяют поражать наземные, морские и воздушные цели в зависимости от установленной боевой части и системы наведения.

Шасси этого комплекса – первая изготовленная в Украине платформа с колесной формулой 10×10. Машину приводит в движение турбодизель Deutz мощностью 600 л. Пятая, последняя ось сделана подрулевочной. Колеса 3-й и 4-й осей закрыты специальными экранами – там расположена выпускная система, чтобы машину труднее было обнаружить в тепловизор.

Характеристики ОТРК Гром

  • Масса ракеты с пусковым контейнером: 3,5 т;
  • Длина ракеты с пусковым контейнером: 7,2 м;
  • Бортовая система управления ракеты: инерционная, комплектуется системами навигации и наведения разного типа (радиолокационными, оптико-электронными).
  • Дальность:
    • минимальная: 50 км;
    • максимальная:
      • 280 км (экспортный вариант);
      • до 500 км (для Вооруженных Сил Украины);
  • Двигатель: турбодизель Deutz;
  • Мощность: 600 л.с;
  • Максимальная скорость: до 90 км/ч.

Ранее ВСУ показали, как выглядит залп РСЗО "Ураган" из кабины водителя.

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Война в Украине