ВСУ показали, как работают по оккупантам из ОТРК "Гром-1" (видео)

В сети появилось видео, на котором показано, как наши бойцы отработали по враждебным целям из украинского оперативно-тактического ракетного комплекса "Гром-1".

Соответствующий видеоролик опубликовали украинские Telegram-каналы. Локация съемки не сообщается.

Так, на видео оператор показал как ночью смотрится залп 3 снарядов ОТРК "Гром-1" с интервалом в 3 секунды по враждебным позициям.

Что известно об ОТРК Гримм

Гром (или ОТРК "Сапсан") – это украинский оперативно-тактический ракетный комплекс, находящийся на стадии разработки конструкторским бюро "Южное". Разрабатывается с 2013 года на базе предварительных разработок по проектам "Борисфен" и БФРК "Сапсан".

С 1994 г. в Днепре была разработана идея создания оперативно-тактической ракеты для своей армии с дальностью до 500 км. Тогда эта разработка называлась "Борисфен" и считалось, что она должна была заменить устаревшие ракеты, полученные украинской армией в наследство от советской армии.

Утверждалось, что новый комплекс – высокоточное оружие нового поколения, способное обеспечить создание надежного щита неядерного сдерживания, как для самой Украины, так и для любого государства. Комплекс построен на базе твердотопливной баллистической ракеты. Радиус действия заявлен в 280 км, озвучена возможность создания версии с радиусом до 500 км.

Проект комплекса был разработан в 2013 году, а в буклетах, которые выставлялись на международных выставках вооружений, оперативно-тактический ракетный комплекс назвали "Гром".

Завершение первой очереди испытаний было запланировано на осень 2016 года. 1 декабря 2016 года было опубликовано сообщение об успешных запусках тактических ракет "Гром" и зенитных ракет "Днепр" на полигоне на юге Украины.

12 апреля 2017 года генеральный конструктор КБ "Южное" Александр Дегтярев сообщил, что комплекс "Гром" находится на стадии окончательного доведения ракеты.

Оперативно-тактический ракетный комплекс "Гром" разрабатывается для поражения одиночных и групповых стационарных целей на дальностях от 50 до 280 км. Боевой блок одноступенчатой баллистической ракеты проектируется массой 480 кг. Боевая часть могла быть выполнена по моноблочной или кассетной схеме.

Моноблочная схема использует осколочно-фугасную или проникающую осколочно-фугасную ампулу.

Кассетная боевая часть снабжена осколочно-фугасными боевыми элементами.

Расчетная площадь поражения ракеты при использовании осколочно-фугасного – более 10 000 квадратных метров, а кассетного заряда – 2–3 гектара.

Ряд источников утверждает, что дальность в 280 км является формальным ограничением для экспортной версии ракеты, а для нужд собственной армии дальность стрельбы комплекса может быть увеличена до 450-500 км.

Полет ракеты может происходить не только по прогнозируемой баллистической траектории, но и по аэробалистической. При такой траектории она совершает непредсказуемые "прыжки", уклоняясь от противоракет противника. Это должно помогать в преодолении системы противовоздушной обороны врага любой сложности. Подобные свойства обладают и ракетами ОТРК "Искандер".

Оптимальным вариантом структурного построения подразделений, оснащенных оперативно-тактическим ракетным комплексом "Гром", стали батареи из 2-3 самоходных пусковых установок и передвижного командного пункта.

Ракета, которая планируется использовать в ОТРК "Гром", разрабатывалась в КБ "Южное" с универсальными характеристиками. При использовании в других комплексах ее характеристики позволяют поражать наземные, морские и воздушные цели в зависимости от установленной боевой части и системы наведения.

Шасси этого комплекса – первая изготовленная в Украине платформа с колесной формулой 10×10. Машину приводит в движение турбодизель Deutz мощностью 600 л. Пятая, последняя ось сделана подрулевочной. Колеса 3-й и 4-й осей закрыты специальными экранами – там расположена выпускная система, чтобы машину труднее было обнаружить в тепловизор.

Характеристики ОТРК Гром

Масса ракеты с пусковым контейнером: 3,5 т;

Длина ракеты с пусковым контейнером: 7,2 м;

Бортовая система управления ракеты: инерционная, комплектуется системами навигации и наведения разного типа (радиолокационными, оптико-электронными).

Дальность: минимальная: 50 км; максимальная: 280 км (экспортный вариант); до 500 км (для Вооруженных Сил Украины);

Двигатель: турбодизель Deutz;

Мощность: 600 л.с;

Максимальная скорость: до 90 км/ч.

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