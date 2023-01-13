ВСУ показали, как выглядит залп РСЗО "Ураган" из кабины водителя (видео)

В сети появилось эффектное видео работы украинской реактивной системы залпового огня БМ-27 "Ураган" по враждебным позициям.

Соответствующий видеоролик опубликовали украинские Telegram-каналы. Локация съемки не сообщается.

Так, на видео, украинский военный показал, как выглядит залп РСЗО "Ураган" из кабины водителя.

Что известно о БМ-27 "Ураган"

Видео дня

БМ-27 "Ураган" – это реактивная система залпового огня калибра 220 мм, разработанная в СССР. Принята на вооружение в 1975 году. Главный конструктор системы – Александр Никитович Ганичев. Главный конструктор боевой машины – Юрий Николаевич Калачников.

Комплекс имеет боевую и транспортную машины, базирующиеся на доработанном шасси ЗИЛ-135ЛМ. Система несет 16 реактивных снарядов массой по 280 кг каждый, способных выпустить залпом за 20 секунд.

БМ-27 "Ураган"предназначен для поражения различных развернутых целей:

открытой и скрытой живой силы;

небронированной, легкобронированной и бронированной техники мотопехотных и танковых рот;

артиллерийских подразделений;

тактических ракет;

зенитных комплексов;

вертолетов на стоянках;

командных пунктов;

узлов связи;

объектов военно-промышленной структуры

Характеристики БМ-27 "Ураган"

Вес: 15 100 кг; Боевой вес: 20 000 кг;



Длина: 9 630 мм;

Ширина: 2800 мм;

Высота: 3 223 мм;

Экипаж: 4;

: 2x ЗиЛ-3752 x 180 кс;

Трансмиссия: 8х8;

Дорожный просвет: 475 мм;

Операционная дальность: по шоссе: 570 км;

Скорость по шоссе: 65 км/ч.

Количество снарядов в залпе одной боевой машины: 16 штук;

Время залпа из одной боевой машины: 20 с;

Масса реактивного снаряда: 280 кг.

Ранее в сети появилось видео, на котором украинские военные показали процесс зарядки и выстрел из британской гаубицы 105-мм калибра L119.

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