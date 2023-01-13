ЗСУ показали як виглядає залп РСЗВ "Ураган" з кабіни водія (відео)
У мережі з'явилось ефектне відео роботи української реактивної системи залпового вогню БМ-27 "Ураган" по ворожих позиціях.
Відповідний відеоролик опублікували українські Telegram-канали. Локація зйомки не повідомляється.
Так, на відео, український військовий показав як виглядає залп РСЗВ "Ураган" з кабіни водія.
Що відомо про БМ-27 "Ураган"
БМ-27 "Ураган" – це реактивна система залпового вогню калібру 220 мм, розроблена в СРСР. Прийнята на озброєння в 1975 році. Головний конструктор системи – Олександр Микитович Ганічев. Головний конструктор бойової машини – Юрій Миколайович Калачников.
Комплекс має бойову і транспортну машини, які базуються на доопрацьованому шасі ЗІЛ-135ЛМ. Система несе 16 реактивних снарядів масою по 280 кг кожен, які здатна випустити залпом за 20 секунд.
БМ-27 "Ураган" призначений для ураження різних розгорнутих цілей:
- відкритої й прихованої живої сили;
- неброньованої, легкоброньованої та броньованої техніки мотопіхотних і танкових рот;
- артилерійських підрозділів;
- тактичних ракет;
- зенітних комплексів;
- гелікоптерів на стоянках;
- командних пунктів;
- вузлів зв'язку;
- об'єктів військово-промислової структури.
Характеристики БМ-27 "Ураган"
- Вага: 15 100 кг;
- Бойова вага: 20 000 кг;
- Довжина: 9 630 мм;
- Ширина: 2 800 мм;
- Висота: 3 223 мм;
- Екіпаж: 4;
- Двигун: 2x ЗіЛ-3752 x 180 кс;
- Трансмісія: 8х8;
- Дорожній просвіт: 475 мм;
- Операційна дальність:
- по шосе: 570 км;
- Швидкість по шосе: 65 км/год.
- Кількість снарядів у залпі однієї бойової машини: 16 штук;
- Час залпу з однієї бойової машини: 20 с;
- Маса реактивного снаряда: 280 кг.
Раніше у мережі з'явилось відео, на якому українські військові показали процес заряджання та постріл з британської гаубиці 105-мм калібру L119.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!