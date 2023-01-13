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Війна в Україні

ЗСУ показали як виглядає залп РСЗВ "Ураган" з кабіни водія (відео)

Ігор Романько

РСЗВ БМ-27 'Ураган' працює по окупантах

У мережі з'явилось ефектне відео роботи української реактивної системи залпового вогню БМ-27 "Ураган" по ворожих позиціях.

Відповідний відеоролик опублікували українські Telegram-канали. Локація зйомки не повідомляється.

Так, на відео, український військовий показав як виглядає залп РСЗВ "Ураган" з кабіни водія.

Що відомо про БМ-27 "Ураган"

БМ-27 "Ураган" – це реактивна система залпового вогню калібру 220 мм, розроблена в СРСР. Прийнята на озброєння в 1975 році. Головний конструктор системи – Олександр Микитович Ганічев. Головний конструктор бойової машини – Юрій Миколайович Калачников.

Комплекс має бойову і транспортну машини, які базуються на доопрацьованому шасі ЗІЛ-135ЛМ. Система несе 16 реактивних снарядів масою по 280 кг кожен, які здатна випустити залпом за 20 секунд.

БМ-27 "Ураган" призначений для ураження різних розгорнутих цілей:

  • відкритої й прихованої живої сили;
  • неброньованої, легкоброньованої та броньованої техніки мотопіхотних і танкових рот;
  • артилерійських підрозділів;
  • тактичних ракет;
  • зенітних комплексів;
  • гелікоптерів на стоянках;
  • командних пунктів;
  • вузлів зв'язку;
  • об'єктів військово-промислової структури.

Характеристики БМ-27 "Ураган"

  • Вага: 15 100 кг;
    • Бойова вага: 20 000 кг;
  • Довжина: 9 630 мм;
  • Ширина: 2 800 мм;
  • Висота: 3 223 мм;
  • Екіпаж: 4;
  • Двигун: 2x ЗіЛ-3752 x 180 кс;
  • Трансмісія: 8х8;
  • Дорожній просвіт: 475 мм;
  • Операційна дальність:
    • по шосе: 570 км;
  • Швидкість по шосе: 65 км/год.
  • Кількість снарядів у залпі однієї бойової машини: 16 штук;
  • Час залпу з однієї бойової машини: 20 с;
  • Маса реактивного снаряда: 280 кг.

Раніше у мережі з'явилось відео, на якому українські військові показали процес заряджання та постріл з британської гаубиці 105-мм калібру L119.

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