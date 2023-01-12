ЗСУ показали британську гаубицю L119 в дії (відео)

У мережі з'явилось відео, на якому українські військові показали процес заряджання та постріл з британської гаубиці 105-мм калібру L119.

Відповідний відеоролик опублікували українські Telegram-канали. Локація зйомки не повідомляється.

Збройні Сили України активно застосовують 105-мм британські гаубиці L119, про включення яких у новий пакет допомоги оголосив 21 липня міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес. Тоді повідомлялось про передачу 36 одиниць цієї артсистеми, яка також має назву 105 Light Gun.

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Що відомо про L119

L119 – легкі британські 105 мм гаубиці, яка також використовується армією США, де позначається як М119. Зазвичай гармата буксирується за допомогою військового позашляховику M1097 або M1152 (HMMWV), її також можна легко підняти на вертольоті або скинути з парашутом.

Гаубиця була розроблена та виготовлена Британськими Королівськими артилерійськими заводами як легка гармата L118. У конфігурації L118 105 мм боєприпаси мають окремий заряд боєприпасів, а не напівфіксований снаряд і метальний заряд, як іноді зазначається.

L118 надійшла на озброєння британської армії в 1976 році і використовується парашутними і польовими артилерійськими полками. Вона брала участь у боях під час Фолклендської війни, коли 30 гармат вистрілювали до 400 пострілів на гармату щоденно, здебільшого на "супер заряді" – тобто, найпотужніший доступний метальний заряд. L119 – це L118, переконфігурований для стрільби зі стандарту НАТО 105 мм артилерійські боєприпаси.

У 1987 році була досягнута угода про виробництво L119 за ліцензією США як M119, щоб замінити гаубицю M102.

Якщо порівнювати радянську 122-мм Д-30 із британською гаубицею, то L119 набагато швидше можна привести до бою. Також перевага британської гармати в можливості застосовувати снаряди активно-реактивного типу, бо це дає, дальність стрільби на 19 км - проти 15 км у Д-30.

Характеристики L119

Калібр: 105 мм;

Вага: 2130-2320 кг; Вага ствола: 630 кг;

Довжина: 8,8 м;

Висота: При бойовій готовності: 2,21 м; При транспортуванні: 1,37 м;

Екіпаж: 4-6 осіб;

Частота пострілів: 6-8 постріл/хв;

Дальність стрільби: 11,5-19,5 км, залежно від снарядів.

Раніше, у мережі з'явилось ефектне відео роботи пари українських гелікоптерів Мі-8 та Мі-24.

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