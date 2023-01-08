У мережі з'явилось ефектне відео роботи українських Мі-8 та Мі-24

На відео показали вражаючу нарізку кадрів польоту двох українських гелікоптерів та відпрацювання по ворожих позиціях.

Відповідний відеоролик опублікували українські Telegram-канали.

Так, на відео можна побачити політ пари українських гвинтокрилів на наднизькій висоті, вигляд у кабіні пілота, запуск ракет та теплових пасток, а також неймовірні краєвиди з висоти пташиного польоту.

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Що відомо про ці гелікоптери?

Мі-8 – це радянський багатоцільовий вертоліт, розроблений ОКБ М. Л. Міля на початку 1960-х років. Наймасовіший у світі вертоліт із двома двигунами, один із наймасовіших вертольотів в історії авіації. Широко використовується для виконання багатьох цивільних і військових завдань.

Після ряду доробок Мі-8 був прийнятий на озброєння радянських ВПС у 1967 році та показав себе вкрай вдалою машиною. Мі-8 використовується більш ніж у 50 країнах.

Мі-24 – це радянський гелікоптер підтримки піхоти або ударний гелікоптер. Був основним штурмовим гвинтокрилом країн соцтабору. Концепція Мі-24 передбачала тісну взаємодію з бронетанковими та піхотними частинами під час широкомасштабного воєнного конфлікту другої половини XX століття.

Українське військо має досить велику кількість гелікоптерів Мі-24, які перейшли у спадок від радянської армії. Тому модернізація цих машин є одним з найважливіших питань у вирішенні проблем української штурмової авіації.

Фактично, до серпня 2014 року, до моменту завершення активних бойових дій, вертольоти Мі-8 і Мі-24 були дуже активно залучені. Настільки, що деякі екіпажі здійснювали 5-6 вильотів на день.

Характеристики Мі-8МСБВ

Максимальна злітна маса: 13 000 кг;

Нормальна злітна маса: 11 100 кг;

Екіпаж: 2-3;

Пасажири: до 24;

Маса пустого: 7 200 кг;

Навантаження в кабіні: 4 000 кг;

Навантаження на підвісці: 4 000 кг;

Максимальна швидкість: 250 км/год;

Крейсерська швидкість: 230 км/год;

Статична стеля: 1760 м;

Практична стеля: 5000 м;

Дальність: 500 км;

Тривалість: 4 год;

Витрати палива на 1 годину польоту: 0,680 т / год.

Характеристики Мі-24 В

Польотна маса: 11 100 кг;

Екіпаж: 2;

Десант: 8;

Максимальна швидкість: 320 км/год;

Максимальна висота польоту: 4500 м;

Дальність польоту: 750 км;

Озброєння: 12,7-мм чотириствольний кулемет ЯкБ-12,7 (або ГШГ-7,62), ПТКРС, НКРС;

Витрати палива на 1 годину польоту: 800 л.

Раніше у мережі з'явилось відео, на якому ЗСУ показали, як ведуть вогонь по ворогу з Мі-24.

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