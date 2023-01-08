В сети появилось эффектное видео работы украинских Ми-8 и Ми-24

На видео показали впечатляющую нарезку кадров полета двух украинских вертолетов и отработку по враждебным позициям.

Соответствующий видеоролик опубликовали украинские Telegram-каналы.

Так, на видео можно увидеть полет пары украинских вертолетов на сверхнизкой высоте, вид в кабине пилота, запуск ракет и тепловых ловушек, а также невероятные виды с высоты птичьего полета.

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Что известно об этих вертолетах?

Ми-8 – советский многоцелевой вертолет, разработанный ОКБ М. Л. Миля в начале 1960-х годов. Самый массовый вертолет с двумя двигателями, один из самых массовых вертолетов в истории авиации. Широко используется для выполнения многих гражданских и военных задач.

После ряда наработок Ми-8 был принят на вооружение советских ВВС в 1967 году и показал себя крайне удачной машиной. Ми-8 используется в более чем 50 странах.

Ми-24 – это советский вертолет поддержки пехоты или ударный вертолет. Был основным штурмовым вертолетом стран соцлагеря. Концепция Ми-24 предполагала тесное взаимодействие с бронетанковыми и пехотными частями во время широкомасштабного военного конфликта второй половины XX века.

Украинское войско имеет достаточно большое количество вертолетов Ми-24, перешедших в наследство от советской армии. Поэтому модернизация этих машин является одним из важнейших вопросов решения проблем украинской штурмовой авиации.

Фактически до августа 2014 года, к моменту завершения активных боевых действий, вертолеты Ми-8 и Ми-24 были очень активно вовлечены. Настолько, что некоторые экипажи совершали 5-6 вылетов в день.

Характеристики Ми-8МСБВ

Максимальная взлетная масса: 13000 кг;

Нормальная взлетная масса: 11100 кг;

Экипаж: 2-3;

Пассажиры: до 24;

Масса пустого: 7200 кг;

Погрузка в кабине: 4 000 кг;

Погрузка на подвеске: 4 000 кг;

Максимальная скорость: 250 км/ч;

Крейсерская скорость: 230 км/ч;

Статический потолок: 1760 м;

Практический потолок: 5000 м;

Дальность: 500 км;

Продолжительность: 4 часа;

Расход топлива на 1 час полета: 0,680 т/час.

Характеристики Ми-24 В

Полетная масса: 11100 кг;

Экипаж: 2;

Десант: 8;

Максимальная скорость: 320 км/ч;

Максимальная высота полета: 4500м;

Дальность полета: 750 км;

Вооружение: 12,7-мм четырехствольный пулемет ЯкБ-12,7 (или ГШГ-7,62), ПТКРС, НКРС;

Расход топлива на 1 час полета: 800 л.

Ранее в сети появилось видео, на котором ВСУ показали, как ведут огонь по врагу из Ми-24.

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