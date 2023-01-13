ВСУ показали, как выглядит залп РСЗО "Ураган" из кабины водителя (видео)
В сети появилось эффектное видео работы украинской реактивной системы залпового огня БМ-27 "Ураган" по враждебным позициям.
Соответствующий видеоролик опубликовали украинские Telegram-каналы. Локация съемки не сообщается.
Так, на видео, украинский военный показал, как выглядит залп РСЗО "Ураган" из кабины водителя.
Что известно о БМ-27 "Ураган"
БМ-27 "Ураган" – это реактивная система залпового огня калибра 220 мм, разработанная в СССР. Принята на вооружение в 1975 году. Главный конструктор системы – Александр Никитович Ганичев. Главный конструктор боевой машины – Юрий Николаевич Калачников.
Комплекс имеет боевую и транспортную машины, базирующиеся на доработанном шасси ЗИЛ-135ЛМ. Система несет 16 реактивных снарядов массой по 280 кг каждый, способных выпустить залпом за 20 секунд.
БМ-27 "Ураган"предназначен для поражения различных развернутых целей:
- открытой и скрытой живой силы;
- небронированной, легкобронированной и бронированной техники мотопехотных и танковых рот;
- артиллерийских подразделений;
- тактических ракет;
- зенитных комплексов;
- вертолетов на стоянках;
- командных пунктов;
- узлов связи;
- объектов военно-промышленной структуры
Характеристики БМ-27 "Ураган"
- Вес: 15 100 кг;
- Боевой вес: 20 000 кг;
- Длина: 9 630 мм;
- Ширина: 2800 мм;
- Высота: 3 223 мм;
- Экипаж: 4;
- : 2x ЗиЛ-3752 x 180 кс;
- Трансмиссия: 8х8;
- Дорожный просвет: 475 мм;
- Операционная дальность:
- по шоссе: 570 км;
- Скорость по шоссе: 65 км/ч.
- Количество снарядов в залпе одной боевой машины: 16 штук;
- Время залпа из одной боевой машины: 20 с;
- Масса реактивного снаряда: 280 кг.
Ранее в сети появилось видео, на котором украинские военные показали процесс зарядки и выстрел из британской гаубицы 105-мм калибра L119.
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