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Война в Украине

ВСУ показали, как выглядит залп РСЗО "Ураган" из кабины водителя (видео)

Игорь Романько

РСЗО БМ-27 'Ураган' работает по оккупантам

В сети появилось эффектное видео работы украинской реактивной системы залпового огня БМ-27 "Ураган" по враждебным позициям.

Соответствующий видеоролик опубликовали украинские Telegram-каналы. Локация съемки не сообщается.

Так, на видео, украинский военный показал, как выглядит залп РСЗО "Ураган" из кабины водителя.

Что известно о БМ-27 "Ураган"

БМ-27 "Ураган" – это реактивная система залпового огня калибра 220 мм, разработанная в СССР. Принята на вооружение в 1975 году. Главный конструктор системы – Александр Никитович Ганичев. Главный конструктор боевой машины – Юрий Николаевич Калачников.

Комплекс имеет боевую и транспортную машины, базирующиеся на доработанном шасси ЗИЛ-135ЛМ. Система несет 16 реактивных снарядов массой по 280 кг каждый, способных выпустить залпом за 20 секунд.

БМ-27 "Ураган"предназначен для поражения различных развернутых целей:

  • открытой и скрытой живой силы;
  • небронированной, легкобронированной и бронированной техники мотопехотных и танковых рот;
  • артиллерийских подразделений;
  • тактических ракет;
  • зенитных комплексов;
  • вертолетов на стоянках;
  • командных пунктов;
  • узлов связи;
  • объектов военно-промышленной структуры

Характеристики БМ-27 "Ураган"

  • Вес: 15 100 кг;
    • Боевой вес: 20 000 кг;
  • Длина: 9 630 мм;
  • Ширина: 2800 мм;
  • Высота: 3 223 мм;
  • Экипаж: 4;
  • : 2x ЗиЛ-3752 x 180 кс;
  • Трансмиссия: 8х8;
  • Дорожный просвет: 475 мм;
  • Операционная дальность:
    • по шоссе: 570 км;
  • Скорость по шоссе: 65 км/ч.
  • Количество снарядов в залпе одной боевой машины: 16 штук;
  • Время залпа из одной боевой машины: 20 с;
  • Масса реактивного снаряда: 280 кг.

Ранее в сети появилось видео, на котором украинские военные показали процесс зарядки и выстрел из британской гаубицы 105-мм калибра L119.

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Война в Украине