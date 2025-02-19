ВСУ прицельно ударили по месту дислокации армии РФ в Млечном в Запорожье (видео)

17 февраля Воздушные силы Украины нанесли высокоточный удар по месту дислокации российских войск в населенном пункте Млечное Запорожской области. Целью атаки стали позиции 2-го мотострелкового батальона 64-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ. В результате операции было уничтожено место расположения личного состава, фортификационные сооружения, а также площадка для запуска дронов, которая использовалась противником для боевых действий против украинских подразделений.

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В Генштабе отметили, что этот удар является частью более широкой стратегии Вооруженных Сил Украины, направленной на ослабление боевого потенциала врага и ликвидацию угроз.

Напомним, ранее дроны атаковали аэродром в российском Приморско-Ахтарске, откуда запускают "шахеды" по Украине.

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