ВСУ спели 'Щедрика' и поздравили украинцев с Рождеством мощным видео

Центр военно-музыкального искусства Воздушных сил Вооруженных сил Украины поздравил украинцев с Новым победным годом и Рождеством. Военнослужащие спели "Щедрика".

В это время на фоне были показаны кадры войны 2022 года. Видео опубликовали на странице Генштаба ВСУ в Facebook.

"Рождество в этом году имеет горький привкус слез и цвет крови… цена, которую мы платим ежедневно измеряется жизнями и здоровьем наших воинов. Но мы сильны!" – говорится в сообщении.

Отмечается, что в борьбе рождается нация, так что военные призывают украинцев в дальнейшем бороться с захватчиками.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский также поздравил украинцев с Рождеством Христовым. Глава государства вспомнил о традициях и пожелал украинцам скорейшей победы над врагом.

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