Бьемся с чертами и выносим мусор из нашего дома, – Зеленский поздравил украинцев с Рождеством (полный текст и видео)

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Рождеством. Глава государства вспомнил о традициях и пожелал украинцам скорейшей победы над врагом.

Видеопоздравление Зеленского опубликовано на сайте Офиса президента. Предлагаем вам полный текст:

Дорогой народ!

Я искренне поздравляю миллионы украинских семей, которые сегодня собираются вместе, чтобы провести Святой вечер и встретить первую звезду. Она извещает о Рождестве Христовом.

Это праздник согласия и единения семьи. А все мы вместе – большая украинская семья. И где бы мы ни находились сейчас – дома, на работе, в окопе, в дороге, в Украине или за границей, – наша семья единственная как никогда. В своем мужестве, несокрушимости, взаимоуважении и взаимопомощи. Единственная в своей вере в единую победу.

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Мы все равно ее приближаем. Каждый день. Все равно стоим друг за друга, бок о бок. Каждый день. Защищаем свою землю, свою культуру, свои традиции, свою веру. Как это делали наши предки казаки – защитники веры и церкви Христовой. И так, как это делали все их потомки и продолжатели традиций нашей армии и народа.

Наши предки верили, что вечером в канун Рождества души умерших родственников спускаются с небес. Как поется, увидеть тех, кого оставили на земле. Сегодня духи наших предков помогают нам каждый день. Бить пришедших на нашу землю. Мы живем в особенные времена. И все наши праздники – особенные. И мы вынуждены нарушать некоторые наши традиции, чтобы защитить наши традиции.

На праздники нельзя одевать темную или старую, поношенную одежду, чтобы беда не приходила в дом. Но беда пришла в наш дом 24 февраля 2022, поэтому с тех пор мы не в белых одеждах и сражаемся с черными силами.

К гостям нужно относиться особенно приветливо и бережно. К гостям – да, но не к оккупантам. В святой день нельзя убирать и выносить из дома мусор, но мы сражаемся с чертами и выносим мусор из нашего дома более 300 дней подряд. Запрещено шить и вязать, но мы плетем маскировочные сетки и шьем бронежилеты, преодолевая зло. В эти дни наши предки не ходили на охоту, но мы деремся, чтобы не стать добычей и победить зверя. Это видит Бог.

Это видит мир. "Колядку колоколов", написанную на музыку Николая Леонтовича, перепевают более чем в 150 вариациях. Украинский "Щедрик" дарит рождественский дух всей планете. Дух надежды, дух добра и чуда. В этом году этот дух мира дарит не только наша музыка, но и украинская отвага, несокрушимость, непокорность, непобедимость.

Наши предки верили, что в ночь на Рождество открываются небеса. И если в это время попросить высшие силы о своей мечте, она непременно сбудется.

Сегодня мечта у всех нас одна. Пусть в каждую семью придет согласие, в каждый дом – достаток, на украинскую землю – победа, а с ней – тысячелетний мир и процветание.

Желаю всем счастливого Рождества и вкусного угла!

Берегите себя, берегите свои семьи, берегите нашу Украину! Христос рождается! Славим его!

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