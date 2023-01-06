Б’ємося з чортами й виносимо сміття з нашого дому, – Зеленський привітав українців з Різдвом (повний текст та відео)

Президент України Володимир Зеленський привітав українців з Різдвом Христовим. Глава держави згадав про традиції та побажав українцям якнайшвидшої перемоги над ворогом.

Відеопривітання Зеленського опубліковане на сайті Офісу президента. Пропонуємо вам повний текст:

Дорогий народе!

Я щиро вітаю мільйони українських родин, які сьогодні збираються разом, аби провести Святий вечір і зустріти першу зорю. Вона сповіщає про Різдво Христове.

Це свято злагоди та єднання сім’ї. А всі ми разом – велика українська родина. І хоч би де ми перебували зараз – удома, на роботі, в окопі, в дорозі, в Україні чи за кордоном, – наша родина єдина як ніколи. У своїй мужності, незламності, взаємоповазі та взаємодопомозі. Єдина у своїй вірі в єдину перемогу.

Відео дня

Ми однаково її наближаємо. Щодня. Однаково стоїмо одне за одного, пліч-о-пліч. Щодня. Захищаємо свою землю, свою культуру, свої традиції, свою віру. Як це робили наші предки козаки – захисники віри й церкви Христової. І так, як це робили всі їхні нащадки та продовжувачі традицій нашого війська й нашого народу.

Наші предки вірили, що ввечері напередодні Різдва душі померлих родичів спускаються з небес. Як співається, побачити тих, кого лишили на землі. Сьогодні духи наших предків допомагають нам кожного дня. Бити тих, хто прийшов на нашу землю. Ми живемо в особливі часи. І всі наші свята – особливі. І ми змушені порушувати деякі наші традиції, аби захистити наші традиції.

На свята не можна вдягати темний або старий, поношений одяг, аби біда не приходила в дім. Але біда прийшла в наш дім 24 лютого 2022 року, тож із того часу ми не в білих одежах і б’ємось із чорними силами.

До гостей потрібно ставитися особливо привітно та дбайливо. До гостей – так, але не до окупантів. У святий день не можна прибирати й виносити з дому сміття, але ми б’ємося з чортами й виносимо сміття з нашого дому понад 300 днів поспіль. Заборонено шити й в'язати, але ми плетемо маскувальні сітки та шиємо бронежилети, долаючи зло. В ці дні наші предки не ходили на полювання, але ми б’ємось, аби не стати здобиччю й перемогти звіра. Це бачить Бог.

Це бачить світ. "Колядку дзвонів", написану на музику Миколи Леонтовича, переспівують у понад 150 варіаціях. Український "Щедрик" дарує різдвяний дух усій планеті. Дух надії, дух добра й дива. Цьогоріч цей дух світу дарує не тільки наша музика, а й українська відвага, незламність, нескореність, непереможність.

Наші предки вірили, що в ніч на Різдво відкриваються небеса. І якщо в цей час попросити вищі сили про свою мрію, вона неодмінно здійсниться.

Сьогодні мрія в усіх нас одна. Нехай у кожну родину прийде злагода, у кожну домівку – достаток, на українську землю – перемога, а з нею – тисячолітні мир і процвітання.

Бажаю всім щасливого Різдва та смачної куті!

Бережіть себе, бережіть свої родини, бережіть нашу Україну!Христос рождається! Славімо його!

Читайте також про традиції та заборони Різдва.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!