ВСУ ударили по Чонгарскому железнодорожному мосту, через который россияне возили вооружение

Вооруженные силы Украины значительно усложнили логистику российских войск, атаковав железнодорожный мост в Чонгаре. По этому маршруту россияне перевозили вооружение на оккупированные украинские территории.

Как сообщила руководитель объединенного прессцентра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк, Силы обороны сосредоточились на разрушении планов врага: "Повреждения, наносимые таким объектам, направлены на то, чтобы снизить их пропускную активность, чтобы они не могли обеспечивать логистику врага, но мы понимаем, что нам самим они еще пригодятся".

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Гуменюк добавила, что атака по Чонгарскому железнодорожному мосту "проведена филигранно, точно, точно".

"И сейчас оккупанты снова выискивают новые пути в объезд для того, чтобы поставлять своим войскам боеприпасы, технику и пополнение. На левом берегу враг существенно испытывает недостаток снарядов и техники в связи с нашей боевой работой", — отметила представитель Оперативного командования. "Юг".

Гуменюк добавила, что Силы обороны продолжают устанавливать огневой контроль всех транспортно-логистических маршрутов, которыми враг может воспользоваться.

"Единственное, что может сдерживать Силы обороны – наличие гражданского населения, которое они все же используют, чередуя автомобили с гражданскими. Это смущает гражданских, поскольку, пытаясь уехать из Крыма, не имея возможности использовать Крымский мост, они пытаются объехать материковой частью и попадают в заложники этой военной техники", – сказала она.

Напомним, 29 июля херсонский гауляйтер Владимир Сальдо заявил об "отражении атаки" на железнодорожный мост в Чонгаре. По его словам, мост атаковали 12 ракет Storm Shadow.

Ранее, в ночь на 22 июня, российские кафиры заявили об ударе ВСУ по Чонгарскому автомобильному мосту.

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