ВСУ уничтожили наблюдательный пункт возле Бахмута и по меньшей мере двух оккупантов (видео)

Украинские пограничники продолжают методично помогать ВСУ выявлять и уничтожать российских захватчиков. В частности, Силы обороны ликвидировали наблюдательный пункт оккупантов под Бахмутом.

В результате удара погибли по меньшей мере два захватчика. Об этом сообщили на странице Госпогранслужбы в Facebook.

"Охотятся пограничные "птички"! Уничтожен вражеский наблюдательный пункт", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что пограничники обнаружили расположение российских захватчиков благодаря аэроразведке.

"В результате слаженных действий с артиллерией ВСУ он уничтожен, а еще – как минимум 2 организма", – указали пограничники.

На видео видно, как артиллеристы нанесли точные удары по пункту наблюдения. Точное время и место не сообщаются из соображений безопасности.

Ранее командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский показал, как украинские военные продолжают уничтожать оккупантов на разных участках фронта. Так, на Бахмутском направлении 22-я ОМБр уничтожила из расчета БМ-21 "Град" пехоту противника.

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