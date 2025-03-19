ВСУ успешно ударили по российским военным скрывавшимся в детском лагере оккупированного Скадовска

Украинские защитники нанесли удар по месту дислокации российских окупантов, которое те обустроили на территории детского лагеря во временно захваченном Скадовске Херсонской области.

Об этом сообщили участники партизанского движения "Атеш". По их данным, удар Вооруженных сил Украины был нанесен 16 марта по детскому лагерю "Орленок", где на тот момент находился личный состав российских войск, который проходил восстановление.

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Партизаны отметили, что в результате атаки потери врага составили более десяти погибших и несколько десятков раненых.

В "Атеше" отметили, что оккупанты пытались скрыться в заброшенном детском лагере, скрывая его назначение, однако ответственности избежать не удалось.

Напомним, дроны атаковали Крым и Краснодарский край РФ.

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