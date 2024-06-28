ВСУ в Крыму из ATACMS уничтожили новейший российский ЗРК С-500 стоимостью примерно 600 млн долларов – соцсети
Бойцы Сил обороны Украины нанесли удар по новейшему зенитно-ракетному комплексу С-500 российской армии, расположенному в Крыму.
Бойцы дивизиона ТИВАЗ в телеграм-канале сообщили, что попадание произошло 28 июня.
"Степан это время наступило: С-500 пи**ров пошел спать. Пора тебе подписывать контракт. Кассета атакамса по е**лу РЛС от С-500 прилетела", – написали украинские военные.
Важно отметить, что появление в Крыму новых российских комплексов С-500 не смогло существенно повлиять на работу ПВО россии. О ранее заявлял спикер Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук.
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"Принципиальная разница со старыми комплексами заключается лишь в электронной утвари, – пояснил Плетенчук. – Какая, кстати, достаточно сложна теперь для россиян в смысле экспорта. Ведь россия такую электронику сама не производит. Но каких-то новых принципиальных решений, которые позволят противостоять системам вооружение, что применялось по Крыму – принципиальных решений, принципиальных изменений в этом решении нет".
Уничтожение С-500 также опровергает утверждение россии о якобы "непобедимости" этих комплексов.
Издание Newsweek подсчитало, что в настоящее время россия располагает только одним действующим полком С-500, который обычно предполагает наличие двух батальонов с двумя зенитными батареями в каждом. Его приблизительная стоимость составляет 600 мл долларов.
Зенитно-ракетный комплекс С-500, характеристики.
Зенитно-ракетный комплекс С-500 "Прометей" - это новейшая система противовоздушной обороны (ПВО), которую разработала россия. Ее позиционируют как мощную систему ПВО в мире, способную перехватывать широкий спектр воздушных угроз, включая:
- Баллистические ракеты С-500 может перехватывать баллистические ракеты на расстоянии до 600 км, что делает его эффективным средством против межконтинентальных баллистических ракет (МБР).
- Аэродинамические цели: ЗРК также может поражать самолеты, вертолеты, крылатые ракеты и другие аэродинамические цели на расстоянии до 500 км.
- Гиперзвуковые цели: Разработчики утверждают, что С-500 способен перехватывать гиперзвуковые цели, летящие со скоростью, превышающей Mach 5.
Вот некоторые из ключевых характеристик С-500:
- Дальность обнаружения: До 3000 км
- Одновременное ведение целей: До 10
- Скорость ракеты: До Mach 9
- Вес ракеты: 3,5 тонны.
- Максимальная высота поражения: До 60 км
С-500 "Прометей" – это сложная и дорогостоящая система. Ее разработка и производство сопровождались многочисленными задержками и превышениями бюджета.
Пока неизвестно, сколько комплексов С-500 было развернуто. Российские СМИ утверждают, что первый полк С-500 был поставлен на боевое дежурство в 2021 году, но независимые источники эту информацию не подтверждают.
Эффективность С-500 тоже остается под вопросом. Не было никаких боевых испытаний этой системы, потому ее реальные возможности против реальных угроз неизвестны.
Напомним, бойцы Нацгвардии в Донецкой области "Иглой" уничтожили вражеский штурмовик Су-25 "Грач".
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