ВСУ вблизи Роботино мощно уничтожили танк российских захватчиков (видео)

Украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов на разных участках фронта. В частности, бои ведутся в районе села Роботино Запорожской области.

Там защитники Украины уничтожили русский танк. Об этом сообщили Сухопутные войска ВСУ в Telegram.

"Уничтожен российский танк Т-80БВ с помощью гранаты, сброшенной с БПЛА вблизи села Роботино Запорожской области", – говорится в сообщении.

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На видео можно увидеть, как оператор подводит дрон к танку оккупантов и сбрасывает гранату. На следующих кадрах виден мощный взрыв, уничтоживший военную технику россиян.

Информации по потерям в личном составе врага нет. Точное время и место уничтожения танка оккупантов не сообщается из соображений безопасности.

Ранее командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский показал, как украинские военные продолжают уничтожать оккупантов на разных участках фронта. Так, на Бахмутском направлении 22-я ОМБр уничтожила из расчета БМ-21 "Град" пехоту противника.

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