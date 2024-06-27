ВСУ вытеснили окупантов из микрорайона Канал: что происходит в Часовом Яру

Вооруженным силам Украины удалось вытеснить российских оккупантов из микрорайона Канал в Часовом Яру Донецкой области. Однако противник не прекращает штурмы.

Об этом сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин в комментарии агентству "Интерфакс-Украина". По его словам, Вооруженных сил Российской Федерации пока в микрорайоне нет.

Он отметил, что на Краматорском направлении российские военные не отказались от попыток прорваться к Часовому Яру, штурмовые действия продолжаются.

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"Украинские защитники надежно держат оборону на этом участке и дают достойный отпор российскому агрессору", – сказал Назар Волошин.

ВСУ вытеснили окупантов из микрорайона Канал: что происходит в Часовом Яру ВСУ вытеснили окупантов из микрорайона Канал: что происходит в Часовом Яру

Он добавил, что противник интенсивно обстреливает Часов Яр и наносит по городу удары из тяжелых огнеметных систем "Солнцепек".

Напомним, на России был уничтожен состав "шахедов" и ликвидированы инструкторы по использованию БПЛА.

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