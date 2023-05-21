ВСУ взяли Бахмут в полуокружение и осложняют нахождение врага в городе, – Маляр

Несмотря на заявление российских боевиков о полном захвате Бахмута в Донецкой области 20 мая, украинские Вооруженные Силы продолжают уменьшать численность армии РФ на этом участке фронта. В частности, ВСУ удалось взять город в полуокружение.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. "Врагу не удалось окружить Бахмут и они потеряли часть господствующих высот вокруг города", – написала она в своем Телеграм-канале.

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По ее словам, продолжается продвижение наших войск в пригороде по флангам, чтобы усложнить врагу нахождение в Бахмуте.

"Наши войска взяли город в полуокружение, что дает нам возможность уничтожать врага. Поэтому, врагу, в той части города, который он контролирует, приходится обороняться. Наши защитники сохраняют контроль над промышленными и инфраструктурными объектами и частным сектором Бахмута в районе "Самолет" , – добавила она.

Напомним, в Бахмуте на Донетчине почти год продолжаются ожесточенные бои, однако российским интервентам не удается установить контроль над городом, несмотря на то, что туда забрасывают огромное количество "вагнеровцев". По данным Белого дома, с декабря 2022 года россияне потеряли в Бахмуте около 100 тысяч человек.

20 мая основатель ПИК "Вагнер" Пригожин заявил, что его боевикам удалось захватить Бахмут. Украинское военное руководство эту информацию опровергло.

21 мая президент Владимир Зеленский во время встречи с главой США Джо Байденом ответил на вопрос, взяли ли вагнеровцы Бахмут коротко: "Думаю, что нет".

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