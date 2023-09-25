Второй раз в истории медицины: 58-летнему американцу пересадили сердце свиньи к человеку

58-летний американец стал вторым пациентом в мире, которому пересадили генетически модифицированное сердце свиньи

На этой неделе 58-летний мужчина стал вторым лицом в мире, которому пересадили генетически модифицированное сердце свиньи. Это историческое событие стало важным шагом в развитии медицинских исследований.

Трансплантация органов животных людям, известная как ксенотрансплантация может стать решением проблемы хронического дефицита донорских человеческих органов. Сейчас более 100 000 американцев ожидают возможности получить трансплантацию органа, пишет Sciense Alert.

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Обе операции с пересадкой свиных сердец были проведены экспертами из Медицинской школы Университета Мэриленда. Первый пациент умер через два месяца после трансплантации в прошлом году по ряду обстоятельств, включая его плохое состояние здоровья перед операцией.

Последнюю операцию провели в среду, и пациенту по имени Лоуренс Фосетт не было доступно донорское человеческое сердце из-за известных проблем с сосудами и внутренним кровотечением.

Без экспериментальной трансплантации Фосетт, отец двоих детей и ветеран ВМС, почти наверняка столкнулся бы с сердечной недостаточностью.

"Моя единственная реальная надежда – это сделать свиное сердце, ксенотрансплантацию. По крайней мере, теперь у меня есть надежда и шанс", – сказал перед операцией Фосетт.

После трансплантации Фосетт дышал самостоятельно, а новое сердце работало хорошо "безо всякой помощи вспомогательных устройств", сообщили в университете.

Он также получал стандартную терапию против отторжения и новую терапию антителами, чтобы предотвратить отторжение нового органа.

Ксенотрансплантация – это сложный процесс из-за того, что иммунная система организма пациента атакует чужеродный орган. Ученые работают над разработкой методов преодоления этой проблемы, используя органы генетически модифицированных свиней.

В последние годы врачи уже успешно пересадили почки генетически модифицированных свиней пациентам с мертвым мозгом.

Институт трансплантации Лангона в Университете Нью-Йорка в этом месяце сообщил о том, что свиная почка, пересаженная пациенту с мертвым мозгом, успешно работала в течение рекордных 61 дня.

В прошлом ксенотрансплантация фокусировалась на использовании органов приматов, но последние исследования ориентированы на свиней, как идеальных доноров для людей из-за их размеров органов, быстрого роста и большого потенциала для обеспечения пищи.

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