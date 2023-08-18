Второй Спас-2023: как на праздник приготовить вкуснейшие яблоки в кляре

Яблоки в кляре – это вкусный и простой десерт, который можно приготовить дома в считанные минуты. Это идеальный десерт для праздника или просто для того, чтобы обрадовать себя и свою семью.

Готовить яблоки в кляре достаточно просто. Этот рецепт не требует больших затрат на продукты.

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Составляющие:

Молоко – 150 мл

Яйцо – 1 шт.

Сахар – 1 ст.л.

Разрыхлитель – 0,5 ч.л.

Мука – 120 г

Молотая корица – 0,5 ч.л.

Яблоко – 3-4 шт.

Масло растительное - 70 мл

Как готовить:

Соедините теплое молоко, сахар и яйцо в одной глубокой миске. С помощью венчика или миксера взбейте массу до однородности. Если любите аромат ванили, добавьте чайную ложку ванильного сахара или каплю эссенции. В молочно-яичную смесь всыпьте просеянную муку и разрыхлитель. Размешивая венчиком, соедините ингредиенты. Кляр должен по консистенции напоминать густую сметану. Яблоки промойте и снимите шкурку. Вырежьте сердцевину и нарежьте колечками, присыпьте молотой корицей. Сковороду поставьте на средний огонь и добавьте подсолнечное масло. Кольца из яблок окуните в кляр и выложите на сковороду. Убавьте огонь и обжаривайте яблоки до золотистого цвета с двух сторон. Затем переложите их на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего масла.

Приятного аппетита!

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