Второй Спас-2023: как на праздник приготовить вкуснейшие яблоки в кляре
Второй Спас-2023: как на праздник приготовить вкуснейшие яблоки в кляре
Яблоки в кляре – это вкусный и простой десерт, который можно приготовить дома в считанные минуты. Это идеальный десерт для праздника или просто для того, чтобы обрадовать себя и свою семью.
Готовить яблоки в кляре достаточно просто. Этот рецепт не требует больших затрат на продукты.
Читайте также: Яблочный Спас-2023: что класть в корзину для освящения в церкви
Составляющие:
- Молоко – 150 мл
- Яйцо – 1 шт.
- Сахар – 1 ст.л.
- Разрыхлитель – 0,5 ч.л.
- Мука – 120 г
- Молотая корица – 0,5 ч.л.
- Яблоко – 3-4 шт.
- Масло растительное - 70 мл
Как готовить:
- Соедините теплое молоко, сахар и яйцо в одной глубокой миске. С помощью венчика или миксера взбейте массу до однородности. Если любите аромат ванили, добавьте чайную ложку ванильного сахара или каплю эссенции.
- В молочно-яичную смесь всыпьте просеянную муку и разрыхлитель. Размешивая венчиком, соедините ингредиенты.
- Кляр должен по консистенции напоминать густую сметану.
- Яблоки промойте и снимите шкурку. Вырежьте сердцевину и нарежьте колечками, присыпьте молотой корицей.
- Сковороду поставьте на средний огонь и добавьте подсолнечное масло.
- Кольца из яблок окуните в кляр и выложите на сковороду. Убавьте огонь и обжаривайте яблоки до золотистого цвета с двух сторон. Затем переложите их на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего масла.
Приятного аппетита!
Предлагаем также рецепт пирога с яблоками, который готовится без яиц.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!