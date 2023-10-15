Вы должны это попробовать: Как приготовить вкусный морковно-карамельный торт

Как сделать морковный торт с карамелью

Этот морковный торт с кленовой карамелью станет отличным десертом для особого случая или просто для удовольствия вашего сладкого дня.

Предлагаем вам рецепт невероятно вкусного морковного торта с кленовой карамелью, который был опубликован на сайте "Европейская кухня с Ириной Черной".

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Ингредиенты:

Для теста:

300 г муки

1 чайная ложка разрыхлителя для теста

1/4 чайной ложки соды для печенья

1/2 чайной ложки молотой корицы

3/4 чайной ложки мускатного ореха

1/2 чайной ложки молотого имбиря

Мелка молотой гвоздики

300 мл масла

125 г темно-коричневого сахара

200 г сахара

4 больших яйца

1 1/2 чайные ложки ванили

370 г тертой моркови (примерно 3 крупные морковки)

Для кленовой карамели:

250 мл кленового сиропа

125 мл сливок

15 г сливочного масла

Для сливочно-творожного крема:

225 г сливочного масла комнатной температуры или 500 мл сливок для крема

200 г кремового мягкого творога комнатной температуры

250 г сахара пудры

1 чайная кровать ванили

Сок половины лимона

Декор:

50 г орешков

Приготовление:

Разогрейте духовку до 180°C и подготовьте 2 тортовщицы диаметром 20 см, выстелите дно пергаментом. Смешайте просеянную муку, порошок для выпечки, соду и специи. В миске для миксера смешайте масло и оба вида сахара. Взбивайте их 5-10 минут. Разместите яйца по одному, взбивая каждое в течение 1 минуты. Добавьте ваниль. Добавьте смесь муки и осторожно перемешайте. Добавьте морковь и перемешайте еще раз. Равномерно распределите тесто между двумя тортовницами и выпекайте 50-60 минут. Извлеките морковные лепешки и охладите их в течение 10 минут в тортовницах. Затем осторожно извлеките их и полностью охладите. Для приготовления кленовой карамели влить в кастрюлю сироп и довести до кипения на большом огне, не помешивая. Убавить огонь до среднего и кипятить 15-20 минут, пока кленовый сироп не станет коричневым (пузыри должны быть темно-коричневыми) и вязким. Снять с огня и постепенно добавить сливки быстро перемешивая. Добавить масло и поварить еще несколько минут, чтобы карамель была погуще. Охладите. Для приготовления сливочно-творожного крема необходимо, чтобы масло и творог были комнатной температуры. Сначала взбейте масло в течение 10–15 минут, добавляя сахар, пудру и ваниль порциями. Когда масло станет рыхлым, добавьте сливочный творог и нежно перемешайте. Добавьте несколько капель лимонного сока и снова перемешайте. Чтобы собрать торт, перережьте лепешки пополам вдоль. Уложите каждый корж кремом. Поверх крема на каждый пласт добавьте одну-две ложки карамели. Последний слой также смажьте кремом и полейте карамелью. Украсьте кремовыми цветами и посыпьте жареными и нарезанными орешками.

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