Вы этого не знали: почему губки для мытья посуды имеют разный цвет

В каждой губке мы различаем две составные части: поролон и приклеенную к нему жесткую полоску, известную как скотч-брайтон или абразивную часть. При выборе губки важно обращать внимание не на цветной поролон, а на цвет абразивной части, указывающей на ее жесткость и назначение.

Желтая губка с скотч-брайтоном используется для деликатного ухода. Она идеально подходит для мытья стеклянной посуды, хрусталя и фарфора, поскольку не содержит абразивных частиц и не повреждает их. Этот выбор рекомендуется для очистки тонких материалов.

Зеленая абразивная часть губки свидетельствует о ее высокой жесткости. С помощью такой губки легко удаляют остатки пригоревшей пищи и жира. Однако, следует соблюдать осторожность, поскольку использование зеленой губки на нежных поверхностях может привести к повреждениям.

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Кроме того, существуют другие цвета абразивных частей губок:

Черный цвет указывает на высокий уровень абразивных веществ и предназначен для удаления накипи и сложных пятен, но не подходит для деликатных поверхностей.

Синий цвет имеет меньшую жесткость и эта губка подходит для мытья стекла с остатками пищи, но может не справиться с сильными пятнами.

Красный или оранжевый цвет указывает на среднюю жесткость и подходит для удаления засохших остатков пищи на эмалевых и тефлоновых поверхностях.

Важно помнить, что оттенки могут отличаться в зависимости от производителя, поэтому во избежание путаницы лучше использовать губки от одного производителя. Также следует учитывать тип посуды и ее материалы при выборе губок для оптимального ухода за кухонным оборудованием.

Напомним, мы уже писали, как приготовить средство для мытья посуды.

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