Вы не сможете от них оторваться: 5 коротких сериалов от Netflix, захватывающих с каждой секунды

Короткие сериалы – настоящее сокровище для любителей увлекательных и ярких рассказов. За один-два дня можно полностью погрузиться в сюжет, а затем долгое время смаковать приятные впечатления. В этом году появилось немало историй, безусловно заслуживающих внимания.

РБК подготовил для вас подборку из 5 новых сериалов, которые можно посмотреть за один вечер.

"Идеальная пара"

Телесериал с участием Николь Кидман и Лиева Шрайбера увлечет ваше внимание и не отпустит до самого конца. Сюжет интригующий и непредсказуемый – накануне брачной церемонии совершается таинственная смерть, после чего все приглашенные становятся потенциальными преступниками. Разгадать, кто же настоящий убийца, очень сложно.

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"Настоящая любовь"

Драматический телесериал расскажет о группе пожилых людей, разработавших довольно необычный план. Приятели намерены не просто элегантно попрощаться с жизнью, но и отличиться неожиданным происшествием. Эта история побуждает к размышлению и непременно оставит глубокий след в памяти.

"Земля женщин"

Звезда "Отчаянных домохозяек" Ева Лонгория приятно удивила появлением в новом мини-сериале. В нем вы увидите рассказ о женщине, которой приходится бежать из страны вместе с матерью и дочерью. Все из-за мужчины, который внезапно исчезает на фоне проблем и оставляет ее в самый трудный момент.

"Презумпция невиновности"

Юридический сериал расскажет о прокуроре, вступающем в служебный роман. Это кардинально изменяет его жизнь, но не в лучшую сторону. Обман и интриги приводят предателя в тупик, из которого выбраться очень сложно.

Также советуем романтический сериал на вечер, через который вы будете точно плакать.

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