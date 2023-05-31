Вы точно не знали об этом способе: Как быстро почистить вареные яйца

Как быстро почистить вареные яйца потрусив их в банке с холодной водой

Обычно когда яйца свежие, их трудно почистить. Часто белок остается приклеенным к скорлупе и рвется при очищении. Однако существует простой способ, который поможет быстро очистить вареные яйца.

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Прежде чем начать процесс варки яиц, полезно ознакомиться с некоторыми важными правилами. Иногда нам нужно много вареных яиц, например для салата или начинки для пирожков. В таких случаях важно правильно очистить яйца во избежание прилипания белка к скорлупе. Применение правильной техники очистки особенно важно.

Пользователь TikTok, известная под ником @bydni_na_kyxne, поделилась интересным лайфхаком относительно быстрой очистки яиц. Ее метод состоит в том, что вареное яйцо помещается в банку с крышкой и заливается холодной водой. Затем банку нужно интенсивно потрясти, после чего яйцо можно легко выдавить из скорлупы.

Пользователи, попробовавшие этот лайфхак, заметили, что он работает особенно хорошо, если яйцо вареное вкрутую, с твердым желтком.

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