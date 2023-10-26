Вы всегда делали это неправильно: специалисты ответили, как правильно мыть руки, чтобы снизить риск заболеваний и не повредить коже

С детства всех учат, что важно мыть руки. Тем не менее, во взрослой жизни люди поделились на тех, кто моет руки только тогда, когда они кажутся грязными снаружи и других, которые соблюдают гигиенические правила слишком часто.

Так когда же действительно нужно мыть руки? Специалисты утверждают, что руки следует мыть:

когда они видимо загрязнены;

после контакта с животными;

после посещения туалета;

перед едой;

по возвращении с улицы.

Поэтому частота мытья рук индивидуальна для каждого человека.

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Во время пандемии коронавируса на рынке появилось много разных марок антибактериального мыла. Но следует помнить, что такое мыло уничтожает не только вредные бактерии, но и полезную микрофлору на коже. Это может сказаться на иммунитете организма, сделав его менее устойчивым к вирусам и бактериям и приводя к сухости кожи. Итак, важно выбирать мыло, подходящее для вас и вашей семьи и обеспечивающее комфортную гигиену без сухости рук.

Напомним, мы уже писали, что не стоит есть на обед.

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