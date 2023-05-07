Выбросьте из своего гардероба: три вещи на лето, уже давно вышедшие из моды

Модная постоянно меняется, но от некоторых вещей все же стоит избавиться уже сейчас. Рассказываем о главных летних антитрендах 2023 года.

Летом хочется выглядеть стильно. В это время можно одевать короткие платья и шорты, легкие костюмы и брюки, совмещать все с украшениями. Но некоторую одежду лучше не носить уже этим летом.

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Брюки в полоску

Брюки в полоску были очень популярны в 2020-2021 годах. Тогда они были на пике моды, но сейчас это главный антитренд. Не бойтесь выбросить их из гардероба, чтобы освободить место для новых вещей.

Брюки в полоску - антитренды 2023 - мода

Бермуды

Удлиненные шорты из костюмной ткани, получившие название бермуды, в этом году совершенно неактуальны. Не одевайте их, если не хотите испортить образ.

Шорты бермуды - летние антитренды 2023

Клатч

Летом выбирайте универсальные сумки или удобные стильные рюкзаки. Квадратный и прямоугольный клатч был популярен еще несколько лет назад.

Летние антитренды 2023 – вещи, вышедшие из моды

Напомним, даже не имея лишних денег на одежду от дизайнеров можно всегда выглядеть стильно и модно. Для этого следует всегда ухаживать за собой и следовать нескольким простым советам от стилистов.

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