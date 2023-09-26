Отнимают года: стилисты назвали пять причесок, которые идеально подходят для женщин за 40

Лучшие прически для женщин за 40 лет – это те, которые подчеркивают их природные черты и делают лицо моложе. Стилисты советуют женщинам 40+ выбирать прически, которые придают объем.

Отмечается, что с возрастом волосы могут стать тоньше и потерять объем. Причёски, придающие объему, могут помочь зрительно увеличить густоту волос.

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Также следует выбрать прическу, подчеркивающую "выгодные" черты лица. Если у вас круглое лицо, выбирайте прически с объемом на макушке или затылке. Если у вас овальное лицо, вам подойдет любая прическа. Если у вас квадратное лицо, выбирайте прически с косыми прядями, смягчающими резкие линии.

Выбирать нужно и прически, которые легко укладывать.

Вот несколько конкретных примеров причесок, которые хорошо подходят для женщин за 40 лет:

Каре – это классика, которая никогда не выходит из моды. Каре можно носить с прямыми прядями или с волнами, с ровным или рваным срезом.

Моб – еще одна универсальная прическа, подходящая для женщин с любым типом волос. Длинные бобы можно носить с прямыми, волнистыми или вьющимися волосами.

Каскад – это прическа с резкими переходами между длинами волос. Каскад может добавить объем тонких волос.

Бикси – для любительниц носить короткую длину и не тратить много времени на укладку волос. Она имеет длину боба и форму пикси.

Асимметричные прически – это хороший способ привлечь внимание к вашим чертам лица.

Прически с челкой – челка может скрыть возрастные изменения на лице.

"Булочка" – это затянутые на затылке волосы и скрученные в тугой пучок. Такая прическа может помочь скрыть выпадение волос, поскольку завитки могут создавать объем и текстуру. А еще такая прическа придает его обладательнице элегантность и сдержанность.

Конечно, лучший способ найти идеальную прическу – это проконсультироваться с опытным парикмахером. Парикмахер сможет помочь вам выбрать прическу, подходящую именно вам.

Раньше парикмахеры дали рекомендации, какую прическу выбрать тем, у кого редкие волосы и тем, кто не любит играть с укладкой.

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