Выдача повесток по-новому: кого могут первым вызвать в ТЦК

После завершения кампании по обновлению военно-учетных данных в Украине мужчины, подлежащие военной службе, будут получать повестки в ТЦК и СП по адресу, указанному при обновлении данных, для прохождения ВВК.

Об этом рассказала адвокат Марина Бекало в своем комментарии для ТСН.

Мужчины, которые не осуществили актуализацию своих личных данных, будут получать повестки по задекларированному месту жительства (прописки) для обновления данных и еще дополнительно штраф в размере 17 тысяч гривен.

"Но обе категории граждан, кто обновил и не обновил персональные данные, все равно будут вызываться в ТЦК и СП. Конечно, точной информации, кто первым будет более "привлекательным" для армии нет в открытом доступе. Эти данные являются закрытыми", – разъяснила адвокат.

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Вероятно, ТЦК и СП будут заниматься выполнением мобилизационных задач, определенных Генеральным штабом, которые будут включать количество необходимых мобилизованных лиц для пополнения состава Вооруженных сил Украины, рекомендованный возрастной диапазон, военно-учетную специальность и прочее.

"В зависимости от потребностей армии, мужчины будут вызываться в ТЦК и СП для обновления данных и/или для прохождения ВВК с последующей мобилизацией, если они будут признаны годными к военной службе и не будут иметь оснований для отсрочки", – сообщила Марина Бекало.

По словам эксперта, военнообязанных лиц без регистрации места жительства, лиц зарегистрированных на территориях, находящихся под оккупацией или где продолжаются боевые действия и, которые не зарегистрированы как ВПЛ, невозможно вызвать с помощью повестки по адресу, а также привлечь к административной ответственности.

"Однако вызов в ТЦК и СП может быть также реализован путем вручения повестки по месту официального трудоустройства или обучения военнообязанного, в общественных местах, блокпостах, а также в пунктах пропуска через государственную границу", – добавила Марина Бекало.

Напомним, ранее UAportal писал, можно ли отказаться от повестки и что по этому поводу советуют юристы.

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