Выезд за границу для сопровождения инвалида: какие документы нужны

Несмотря на общий запрет выезда за границу для военнообязанных мужчин во время военного положения, существуют определенные категории лиц, имеющих право пересекать государственную границу Украины. Одной из таких категорий являются мужчины, которые ухаживают за своими родителями или родителями жены (мужа) с инвалидностью I или II группы.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Кто имеет право на выезд?

Военнообязанные мужчины: Лица, подпадающие под действие военно-учетных мероприятий.

Лица, подпадающие под действие военно-учетных мероприятий. Сопровождение родителей или родителей жены (супруга): Возможность выезда предоставляется тем, кто ухаживает за своими родителями или родителями жены (супруга) с инвалидностью I или II группы.

Какие документы нужны?

Для пересечения границы необходимо подготовить следующий пакет документов:

Документ, удостоверяющий, что отец или мать (или отец или мать жены/супруга) имеет инвалидность I или II группы.

Документ, подтверждающий родственные отношения между военнообязанным и лицом с инвалидностью (свидетельство о рождении, свидетельство о браке и т.п.).

Документ, подтверждающий совместное проживание с лицом с инвалидностью (выписка из реестра места жительства).

Акт установления факта осуществления ухода (если таковой был составлен).

Документы, подтверждающие получение компенсации (помощи, надбавки) по уходу за лицом с инвалидностью.

Читайте также: Осенняя мобилизация в Украине: адвокаты рассказали об изменениях для миллионов мужчин

Выезд за границу возможен только для сопровождения лица с инвалидностью и ухода за ним. Срок пребывания за границей может быть ограничен и зависит от конкретных обстоятельств. Правила пересечения границы могут быть изменены, поэтому перед поездкой рекомендуется уточнять актуальную информацию в пограничных службах.

Перед поездкой рекомендуется обратиться за консультацией к юристу или соответствующим государственным органам для уточнения всех деталей и необходимых документов. Это позволит избежать задержек на границе. Регулярно проверяйте информацию об изменениях в законодательстве по пересечению границы.

Напомним, ранее UAportal рассказывал, какая категория студентов может потерять отсрочку в сентябре.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!