Виїзд за кордон для супроводу інваліда: які документи потрібні

Незважаючи на загальну заборону виїзду за кордон для військовозобов'язаних чоловіків під час воєнного стану, існують певні категорії осіб, які мають право перетинати державний кордон України. Однією з таких категорій є чоловіки, які доглядають за своїми батьками або батьками дружини (чоловіка) з інвалідністю І або ІІ групи.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Хто має право на виїзд?

Військовозобов'язані чоловіки: Особи, які підпадають під дію військово-облікових заходів.

Особи, які підпадають під дію військово-облікових заходів. Супровід батьків або батьків дружини (чоловіка): Можливість виїзду надається тим, хто доглядає за своїми батьками або батьками дружини (чоловіка) з інвалідністю І або ІІ групи.

Які документи потрібні?

Для перетину кордону необхідно підготувати наступний пакет документів:

Документ, який засвідчує, що батько або мати (або батько чи мати дружини/чоловіка) має інвалідність І або ІІ групи.

Документ, який підтверджує родинні стосунки між військовозобов’язаним та особою з інвалідністю (свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб тощо).

Документ, який підтверджує спільне проживання з особою з інвалідністю (виписка з реєстру місця проживання).

Акт встановлення факту здійснення догляду (якщо такий був складений).

Документи, що підтверджують отримання компенсації (допомоги, надбавки) на догляд за особою з інвалідністю.

Читайте також: Осіння мобілізація в Україні: адвокати розповіли про зміни для мільйонів чоловіків

Виїзд за кордон можливий лише для супроводу особи з інвалідністю та догляду за нею. Термін перебування за кордоном може бути обмежений і залежить від конкретних обставин. Правила перетину кордону можуть змінюватися, тому перед поїздкою рекомендується уточнювати актуальну інформацію у прикордонних службах.

Перед поїздкою рекомендується звернутися за консультацією до юриста або до відповідних державних органів для уточнення всіх деталей та необхідних документів. Це дозволить уникнути затримок на кордоні. Регулярно перевіряйте інформацію про зміни в законодавстві щодо перетину кордону.

Нагадаємо, раніше UAportal розповідав, яка категорія студентів може втратити відстрочку у вересні.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!