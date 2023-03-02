Выйдут новые фильмы: трилогия о 'Властелине колец' получит продолжение

Кинокомпании Warner Bros. и New Line Cinema договорились с корпорацией Embracer Group, которой принадлежат права на адаптацию произведений Джона Р. Р. Толкина, о съемке полнометражных фильмов на основе романа "Властелин колец" и повести "Хоббит". Однако пока неизвестно, каким событиям из мира Средиземья посвятят новые ленты.

Как сообщает The Hollywood Reporter, руководители Warner Bros. не планируют делать римейки кинотрилогии, ранее отснятой новозеландским кинорежиссером Питером Джексоном. Когда планируют запустить фильмы в производство, пока неизвестно, однако в кинокомпаниях заявили, что собираются больше показать огромную и сложную вселенную, придуманную Толкином.

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В частности, главы Warner Bros. Pictures Майкл де Лука и Памела Абди заметили, что "несмотря на размах и внимание к деталям, с которым создавались две трилогии, в кино мы видели лишь малую часть огромной и сложной вселенной, придуманной Дж. Р. Р. Толкином. Возможность глубже исследовать мир Средиземья и пригласить в это путешествие поклонников – настоящая честь для нас, и мы очень рады возможности поработать вместе с Middle-Earth Enterprises и Embracer".

Издание пишет, что соглашение между WB и Embracer затрагивает только права на полнометражные фильмы. Права на телевизионные адаптации "Властелин колец" в настоящее время принадлежат компании Amazon.

Издание Variety пишет, что работа над новыми лентами находится на начальной стадии, так что еще ни один режиссер, продюсер или актер не привлечены к съемкам.

Справка: "Властелин Колец" - это трилогия фантастически-приключенческих фильмов, среди которых "Братство перстня", "Две башни" и "Возвращение короля". Они сняты по мотивам романа "Властелин колец" английского писателя Дж. Р. Р. Толкина.

Напомним, режиссер фильмов по трилогии "Властелин колец" Питер Джексон стал миллиардером после соглашения о продаже основанной им студии визуальных эффектов Weta Digital. Ранее ему удалось разбогатеть благодаря снятым фильмам. В частности, каждый фильм трилогии "Властелин колец" (2001-2003) принес режиссеру $10 млн авансом и еще по 10% кассовых сборов. Трилогия по книге "Хоббит или Туда и обратно" (2012-2014) приносила Джексону уже $20 млн за фильм и по 20% кассовых сборов.

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