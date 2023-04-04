Выключите всего один параметр: как значительно ускорить работу старых компьютеров и ноутбуков

Владельцам ПК со слабыми процессорами и небольшим объемом оперативной памяти можно улучшить производительность своего компьютера.

Большинство пользователей, столкнувшись с проблемой зависания ПК, обычно начинают искать причину. Чаще всего это связано с нехваткой оперативной памяти или направлением лишних ресурсов Windows в защиту ОС вместо качественного выполнения поставленных задач.

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Для улучшения производительности компьютера можно отключить одну функцию, которая отвечает за защиту системы. Это можно сделать в "Параметрах" программы "Изоляция ядра", которую можно найти через кнопку поиска на панели задач или на строку поиска в меню "Пуск". Нажав на программу, необходимо выключить переключатель под опцией "Целостность памяти". После этого необходимо перезагрузить компьютер.

Как выключить изоляцию ядра

Благодаря таким действиям, Windows отключит защиту на основе виртуализации и перестанет изолировать процессы в оперативной памяти. В результате производительность ПК при выполнении некоторых задач может увеличиться до 35%.

Это особенно ощутимо для владельцев ПК со слабыми процессорами и небольшим объемом оперативной памяти, а также увеличит время автономной работы ноутбука. Важно отметить, что это действие безопасно, если пользователи пользуются антивирусом и не загружают подозрительные файлы и программы со сторонних сайтов.

Напомним, ранее мы писали о самых популярных советах, которые помогут ускорить работу старых ПК, ноутбуков и смартфонов.

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