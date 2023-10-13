Выпадение волос больше не будет проблемой: возьмите кофе и корицу

Осенью, когда меняется климатическая картина и солнца уже не так много, может наблюдаться значительное выпадение волос. И если это не медицинская проблема, то с ней можно справиться с помощью ингредиентов, которые могут быть в любом доме.

Чтобы добавить волосы силы, можно использовать кофе и корицу – эти два ингредиента могут стать настоящим питательным шампунем, который будет заботиться о ваших волосах.

Читайте также: Как правильно мыть голову, чтобы волосы сияли: топ-2 лайфхаки

Кофеин, содержащийся в кофе, служит стимулятором роста волос. А корица поможет остановить выпадение волос.

Что нужно сделать:

Возьмите 250 мл детского шампуня (для новорожденных), 3 столовые ложки органического молотого кофе, 1 столовая ложка органической молотой корицы и 100 мл горячей воды.

В емкости сначала смешайте корицу и кофе с горячей водой, добавьте шампунь и оставьте на 24 часа перед использованием этого средства. Во время мытья головы помассируйте волосы шампунем с кофе и корицей и оставьте на 2 минуты, чтобы ингредиенты проникли в кожу головы и подействовали.

Используя это средство 2-3 раза в неделю, вы увидите убедительные результаты уже через месяц.

Предлагаем узнать, какие средства помогут сделать волосы сильнее.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!