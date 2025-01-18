Выплаты для людей с инвалидностью III группы: ключевые факторы, которые влияют на размер помощи

Сумма выплат для лиц с III группой инвалидности также зависит от того, работает ли человек. Имеющие работу получают меньше, а те, кто не работает – больше.

Выплаты для лиц с III группой инвалидности могут составлять от 60% до 70% прожиточного минимума, но точная сумма зависит от того, какая именно инвалидность была у человека. Об этом сообщает ПФУ.

Если инвалидность была получена в детстве, сумма выплаты составляет 60% от прожиточного минимума для лиц, лишившихся трудоспособности. Если инвалидность наступила к 18 годам, выплата будет на уровне 70% от прожиточного минимума.

Минимальные выплаты для лиц с инвалидностью III группы составляют 2530 гривен для неработающих и 2093 гривны для работающих лиц. Кроме того, пенсия для лиц с инвалидностью III группы равняется 50% от пенсии по возрасту.

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Льготы для лиц с инвалидностью

Права при трудоустройстве:

Лица с инвалидностью III группы не обязаны проходить испытательный срок при трудоустройстве.

Они имеют право на отпуск без сохранения заработной платы до 30 дней в году.

Дополнительно им предоставляется отпуск по сохранению заработной платы на 14 дней в году.

Также предусмотрено 2 дня дополнительного отпуска к стандартному ежегодному.

Льготы на медицинские услуги:

Лицам с инвалидностью III группы предоставляются льготы на медицинские изделия, в том числе зубные протезы.

Они могут также получить средства для реабилитации.

При наличии соответствующего медицинского заключения можно получить кресло с электроприводом на льготных условиях.

Образование для лиц с III группой инвалидности:

Студенты с инвалидностью III группы, получающие стипендию, продолжают получать ее в полном объеме.

Абитуриенты с высокими баллами могут быть засчитаны без конкурса.

Дети с инвалидностью III группы, обладающие особыми талантами, могут бесплатно учиться в творческих учебных заведениях.

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