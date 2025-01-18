Виплати для людей з інвалідністю III групи: ключові фактори, які впливають на розмір допомоги

Сума виплат для осіб з III групою інвалідності також залежить від того, чи працює людина. Ті, хто має роботу, отримують менше, а ті, хто не працює – більше.

Виплати для осіб з III групою інвалідності можуть становити від 60% до 70% від прожиткового мінімуму, але точна сума залежить від того, яка саме інвалідність була у людини. Про це повідомляє ПФУ.

Якщо інвалідність була отримана в дитинстві, сума виплати становить 60% від прожиткового мінімуму для осіб, що втратили працездатність. Якщо інвалідність настала до 18 років, виплата буде на рівні 70% від прожиткового мінімуму.

Мінімальні виплати для осіб з інвалідністю III групи складають 2530 гривень для тих, хто не працює, та 2093 гривні для працюючих осіб. Крім того, пенсія для осіб з інвалідністю III групи дорівнює 50% від пенсії за віком.

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Пільги для осіб з інвалідністю

Права при працевлаштуванні:

Особи з інвалідністю III групи не зобов'язані проходити випробувальний строк при працевлаштуванні.

Вони мають право на відпустку без збереження заробітної плати до 30 днів на рік.

Додатково їм надається відпустка зі збереженням заробітної плати на 14 днів на рік.

Також передбачено 2 дні додаткової відпустки до стандартної щорічної.

Пільги на медичні послуги:

Особам з інвалідністю III групи надаються пільги на медичні вироби, зокрема зубні протези.

Вони також можуть отримати засоби для реабілітації.

За наявності відповідного медичного висновку можна отримати крісло з електроприводом на пільгових умовах.

Освіта для осіб з III групою інвалідності:

Студенти з інвалідністю III групи, які отримують стипендію, продовжують отримувати її в повному обсязі.

Абітурієнти з високими балами можуть бути зараховані без конкурсу.

Діти з інвалідністю III групи, що мають особливі таланти, можуть безкоштовно навчатися у творчих навчальних закладах.

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