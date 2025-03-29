Выплаты по 20 тыс. грн от Depaul Ukraine: кто может рассчитывать на помощь

В Украине начался новый проект помощи благотворительной организации Depaul Ukraine, который направлен на поддержку внутренне перемещенных лиц. В трех регионах будет доступна разнообразная помощь для наиболее уязвимых слоев населения.

Об этом сообщает пресс-служба фонда через Facebook. Как сообщают организаторы, начата реализация проекта "Интегрированная поддержка уязвимых семей", цель которого – обеспечить всестороннюю помощь и поддержку для уязвимых групп населения в трех областях:

Харьковская;

Николаевская;

Одесская.

В Харькове для детей будут организованы бесплатные групповые занятия, а также занятия для родителей.

В рамках этой программы поддержку получат следующие категории:

одинокие родители (женщины и мужчины) с детьми;

родители, которые самостоятельно воспитывают детей и одновременно ухаживают за пожилыми людьми;

пожилые родители, самостоятельно заботящиеся о детях;

пожилые лица, которые сами возглавляют семьи и заботятся о детях.

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"Следите за обновлением на нашей странице, где мы объявим о старте приема заявок и детальном перечне услуг проекта, который станет доступным в ближайшее время", – информирует фонд.

Проект помощи от "Деполь Украина" включает в себя:

Психологическую поддержку

Будут доступны индивидуальные консультации психологов для детей и взрослых (от трех до восьми сессий).

Жилищная помощь

Для нуждающихся граждан предусмотрено предоставление услуг по ремонту жилья, обеспечение твердым топливом, обогревателями и теплой одеждой в зимний период, а также возможность проживания в безопасных специализированных центрах.

Материальная помощь

Согласно программе, украинцы смогут подать заявку на многоцелевое пособие (MPCA), включая выплаты на медицинские нужды до 20 тыс. грн, а также предоставлено перенаправление в медицинские учреждения и врачи.

Юридическая помощь

Граждане получат консультации по восстановлению документов, социальных выплат для ВПЛ и льгот. Также будет предоставляться юридическое сопровождение в случаях нарушения прав человека или необходимости правовой защиты.

"Проект реализуется при поддержке Министерства международных дел Канады (Правительство Канады), Развития и мира (Каритас Канады), CAFOD (Каритас Англии и Уэльса)", – отметили организаторы.

Благотворительный фонд "Деполь Украина", основанный в 2006 году, оказывает помощь лицам, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах, в частности, переселенцам.

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