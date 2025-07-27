Выплаты семьям павших: имеют ли право на денежную компенсацию совершеннолетние дети

Совершеннолетние дети погибшего военнослужащего имеют право на получение единовременной денежной компенсации. Важно, что это право сохраняется независимо от того, получали ли выплаты другие члены семьи.

Об этом сообщил юрист Владислав Дерий на портале "Юристи.UA". Родственники военнослужащих Вооруженных сил Украины, погибших при выполнении боевых задач, могут рассчитывать на единовременную денежную помощь (ОГД).

Недавно к юристам обратилась совершеннолетняя дочь погибшего воина с вопросом о праве на получение этой выплаты.

Юрист Владислав Дерий объяснил, что она имеет законное право на ОГД и может воспользоваться им в течение трех лет после смерти отца, то есть до марта 2026 года.

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Что делать, если выплаты уже получили другие

Юрист Владислав Дерий обратил внимание, что даже в случае, когда другие члены семьи уже получили единовременную денежную помощь, это не лишает совершеннолетнего ребенка права на свою долю.

Он пояснил, что в такой ситуации можно обратиться в суд с требованием перераспределения средств.

Если у вас откажут, юрист советует обжаловать это решение через судебные инстанции.

Ранее мы рассказывали, в каких случаях они могут отказать в выплатах родственникам погибших военных.

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