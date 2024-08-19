Выплаты ВПЛ в сентябре: грозит ли прекращение помощи

Изменения в выплатах для внутренне перемещенных лиц в сентябре не планируются: финансовую помощь продолжат получать как те, кому она была назначена автоматически, так и те, кто подал заявку на ее продление.

Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук отметила, что начиная с 1 сентября финансовая помощь будет продолжена для лиц, которые уже имели на нее право. Она подчеркнула, что не планируется вносить какие-либо коррективы, включая изменения, касающиеся школьников. Об этом пишет ТСН.

"Ко мне обращаются люди из числа ВПЛ, которые жалуются на то, что некоторые представители местной власти угрожают лишить их выплат, если дети не будут учиться в офлайн-режиме с 1 сентября. Это неправда, никто не имеет права лишить выплат только за то, что дети не будут учиться в очном режиме", – сказала она.

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На данный момент помощь от государства в виде выплат получают более 1,5 миллиона граждан Украины, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за войны.

Для семей, где средний доход на человека не превышает 9444 гривен в месяц, предусмотрена финансовая поддержка. Выплаты могут быть предоставлены следующим категориям лиц:

лица, ухаживающие за ребенком до трех лет или ребенком, нуждающимся в уходе, до шести лет;

семьи, имеющие детей в возрасте до 18 лет и/или до 23 лет, которые являются студентами дневной или дуальной формы обучения в учреждениях профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования;

лица, оказывающие социальные услуги на непрофессиональной основе;

студенты, которые обращаются самостоятельно, в возрасте до 23 лет;

лица с инвалидностью III группы;

семьи пенсионеров.

Также лица в возрасте от 55 лет имеют право на автоматическое продление получения помощи.

Важно отметить, что выплаты могут быть приостановлены, если в течение двух месяцев после переназначения помощи, лица, которые не работают и не занимаются уходом за детьми или людьми с ограниченными возможностями, не будут активно искать работу.

Что касается ситуации с беженцами в Польше, то согласно последним отчетам, большинство поляков выражают желание, чтобы украинские переселенцы вернулись в свои дома после завершения войны. Только меньшая часть населения готова принять украинцев на постоянное проживание.

Напомним, многодетные семьи смогут получить помощь от UNICEF.

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