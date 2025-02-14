Вырастет ли минимальная зарплата в Украине в 2025 году

В настоящее время минимальная зарплата в Украине остается замороженной согласно социальным стандартам 2024 года. В последний раз ее повысили 1 апреля 2024 до 8 000 гривен в месяц (48 гривен в час), и с 1 января 2025 года изменений не произошло.

Однако в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, предусматривающий постепенный рост минимальной зарплаты в течение года. Согласно документу, предложены следующие этапы повышения:

с 1 апреля – до 9 100 гривен (55 гривен в час);

с 1 июля – до 10 100 гривен (61 гривна в час);

с 1 октября – до 11 184 гривен (68 гривен в час).

Об этом пишет 24 tv.ua.

Кроме этого, законопроект предполагает рост прожиточного минимума и минимальных пенсий. В настоящее время минимальная пенсия составляет 2 361 гривну, а после запланированных изменений ее размер вырастет:

с 1 апреля – до 3 407 гривен;

с 1 июля – до 4 808 гривен;

с 1 октября – более 7000 гривен.

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Как изменения повлияют на налоги

Увеличение минимальной зарплаты повлияет на налоговые обязательства, в частности, для физических лиц-предпринимателей. С 1 апреля сумма единого социального взноса (ЕСВ) для ФЛП составит 1 760 гривен.

Что касается заработной платы, то после уплаты налогов украинцы получают меньшую сумму. С зарплаты удерживается налог на доходы физических лиц (18%) и военный сбор, который вырос с 1,5% до 5%.

До перемен "чистая" минимальная зарплата составляла:

с января по март – 5 715,50 гривен,

с апреля – 6 440 гривен.

После повышения военного сбора общая налоговая нагрузка выросла до 23%, поэтому теперь работники, получающие минимальную зарплату, получают на руки 6 160 гривен.

Напомним, ранее мы рассказывали, на сколько вырастут пенсии после индексации.

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