Вырастет ли в Украине стоимость электроэнергии: ответ Правительства

Правительство Украины не планирует повышения стоимости электроэнергии для населения, заявил народный депутат от партии "Слуга народа" Сергей Нагорняк. По словам парламентария, установленная правительством цена в 4,32 копейки достаточно для обеспечения стабильной работы энергетических компаний без нанесения им экономического ущерба.

В то же время, предприятия "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" будут вынуждены частично оптимизировать свои доходы. Об этом пишет ТСН.

Нагорняк отметил приоритетность обеспечения электроснабжения населения в течение зимнего периода. Он признает возможность технических перебоев в случае потенциальных атак российских войск на энергетическую инфраструктуру, однако уверяет, что правительство прилагает максимум усилий по минимизации возможных отключений света.

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"Наша цель – обеспечить стабильное электроснабжение, несмотря на сложные условия военного времени", - подчеркнул депутат. Он также отметил, что государственные компании продолжат работу по компенсации возможных убытков за счет собственной генерации электроэнергии.

Таким образом, украинцам пока не следует ожидать роста тарифов на электроэнергию. Правительство пытается сохранить баланс между экономической целесообразностью и социальной защитой населения в условиях военного положения.

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