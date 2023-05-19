Высокая смертность из-за низкого уровня медицины: в Греции нашли большое древнее захоронение младенцев в кувшинах

Во время раскопок на острове Астипалея в Греции археологи натолкнулись на огромное древнее кладбище для младенцев. При изучении захоронений оказалось, что почти все младенцы были новорожденными или имели пару месяцев. Самыми старшими были 2-летние малыши.

Об этом пишет Greek Reporter.

Тела детей клали в керамические горшки и прятали в неглубоких ямах, сверху прижимая камнями, указывающими на место захоронения. В древности такой способ захоронения маленьких детей был распространен. На территории астипалейского кладбища детей хоронили в период с 8 века до 2 века нашей эры.

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Археологи раскопали 3 тысячи кувшинов со скелетами младенцев, хотя их гораздо больше.

Ученые предполагают, что кладбище только для младенцев появилось из-за того, что на Астипалии могло быть святилище, куда женщины ходили рожать. Там нашли надписи о боге медицины Асклепия и богине родов и акушерстве Эйлейфии.

Возможно, на острове были врачи, помогавшие женщинам в родах, но, вероятно, из-за низкого уровня образованности большое количество матерей и детей умирало при родах. Поэтому на кладбище так много детских останков.

Напомним, мы уже писали, о найденном в Афинах кувшине со странными надписями, которые, вероятно применялась в черной магии.

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