Высокий риск: в Минздраве предупредили о возможной вспышке кори

В Украине может вспыхнуть корь, если не будет уменьшаться количество непривитых украинцев. В настоящее время в государстве более 260 тысяч детей не имеют плановых прививок от кори в соответствии с их возрастом.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава в Facebook. Указали, что в Украине вспышки кори цикличны и происходят каждые 4-5 лет. Это происходит из-за того, что дети пропускают плановые прививки, а в обществе увеличивается количество людей без иммунитета.

Предыдущая вспышка в Украине была в 2017–2019 годах. Тогда заболело более 110 тысяч человек. На начало очередной вспышки кори оказывают влияние и другие факторы. Так, например, начавшаяся в 2020 году пандемия COVID-19 привела к изоляции людей из-за карантинных ограничений, и риск заразиться в это время был значительно меньше, говорилось в сообщении.

Число случаев кори начало расти с начала 2023 года. Это происходит из-за низкого уровня вакцинации, что в свою очередь позволяет говорить о риске вспышки болезни.

Министерство здравоохранения принимает решение защитить детей от кори и не допустить значительной вспышки этой инфекции. Для этого была заказана дополнительная партия вакцины от кори, краснухи и паротита, которую получили в июле, и начала кампанию по довакцинации тех детей, которые по каким-то причинам пропустили плановую прививку, заявили в Минздраве.

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В рамках кампании вакцинируют всех первоклассников и детей из отдаленных территориальных общин. Затем будут прививать тех детей, которые не получили вакцину от кори по возрасту.

В Минздраве напомнили, что первую прививку против кори делают в год, вторую – в 6. Прививки бесплатны для детей до 17 лет, их можно сделать у педиатра или семейного врача, или в любом пункте прививки. Кроме этого, в региональных центрах и крупных городах можно прививаться в детских точках ЮНИСЕФ "Совместно".

Организованные детские коллективы, отдаленные общины, в которых нет пунктов прививок, и родители маломобильных детей могут вызвать мобильную бригаду для вакцинации детей от кори, краснухи и паротита к себе, добавили в сообщении.

Напомним, у некоторых детей есть риск развития серьезных осложнений после кори. В Минздраве заявили, что таким малышам нужно в первую очередь прививаться.

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