"Вызывает рвотный рефлекс": сеть взорвалась мемами после выступления путина 21 февраля

21 февраля 2023 года в Москве владимир путин обратился к Федеральным сборам. Во время выступления президент страны-террориста рф кашлял, заговаривался и повторял классические тезисы российской пропаганды, которые не слушала даже некоторая часть аудитории, судя по фото.

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На выступление собрались депутаты федерального собрания, сенаторы и депутаты госдумы, которые "улавливали" очередные выбросы и угрозы российского диктатора. В частности, он озвучил, что:

россия делала все возможное, чтобы решить проблемы Донбасса мирными путями;

это Запад развязал войну, а россия использует силу, чтобы ее остановить;

санкции не нанесли вреда россии, а только Западу.

россия приостанавливает свое участие в договоре о стратегическом наступательном оружии.

Если вы не смотрели это обращение, вы ничего не потеряли. А вот некоторые люди создали уже массу мемов и шутят о том, что едва успели добежать до туалета из-за рвотных позывов. Мы собрали для вас интересные и смешные картинки, освещающие всю атмосферу этого шабаша.

Украинцы в сети, не успевшие заснуть от слов диктатора, прокомментировали выступление:

"2 часа жизни в пустую"

"Обманули даже здесь, говорили что час будет"

"Важно из послания путина: Хмм. Кхе-кхе. Кхм. Кха"

"Дед хочет свою тугосерью экономику крайне доконать штампуя ядерные ракеты"

"питуни хочет поиграть в холодную войну"

"Боятся показывать что у них ничего нет?"

"Он там еще не сдох? Со своим *кхе-кхе*?"

"Он что решил все свои стендапы за один раз рассказать?"

"Смотрим поугарать и обновить знания об уровне шизы у резиновой попы"

"Этот спич реально словно чатбот написал, ну реально компиляция всего говна, триндила их "попагранде" весь год"

Ранее Владимир Зеленский объяснил, почему не пойдет на переговоры с Владимиром Путиным. По его словам, исключены любые компромиссы по территориям в пределах потенциального мира.

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