Взносы в Пенсионный фонд: какие суммы от зарплаты теряют украинцы

Украинцы обязаны платить страховые взносы по своей заработной плате. Это основа для формирования пенсии.

Для этого необходимо производить соответствующие платежи. Об этом говорится в сообщении Пенсионного фонда Украины.

С 1 апреля 2024 года минимальная заработная плата в Украине составляет 8000 гривен. К маю 2025 года этот показатель не изменился.

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Это значение используется для расчета размеров выплат и взносов, в том числе минимального страхового взноса. Он составляет 22% от минимальной заработной платы.

Для того чтобы один полный месяц был зачислен в страховой стаж, сумма добровольного взноса должна быть не меньше минимального страхового взноса.

То есть, для зачисления одного месяца стажа с апреля 2024 необходимо уплатить не менее 1 760 гривен.

Напомним, ранее мы рассказывали, кому из украинцев не следует ожидать индексации в 2025 году.

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