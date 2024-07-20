Взрывы на россии 20 июля: горит военный аэродром Миллерово, столб дыма возле нефтебазы (видео)

В ночь на 20 июля российский военный аэродром Миллерово в Ростовской области подвергся атаке беспилотников. По сообщениям СМИ, произошли более 16 взрывов вблизи поселка Долотинка и в районе нефтебазы.

Местные жители публикуют в социальных сетях видео и фото, на которых видны пожары в районе взлетно-посадочной полосы и самолетов. По некоторым данным, могло быть повреждено или уничтожено несколько самолетов.

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Официальные власти РФ подтвердили атаку, но заявили, что им удалось сбить 26 беспилотников. Губернатор Ростовской области Василий Голубев ночью в своем Телеграм-канале написал, что "на севере Ростовской области силами ПВО уничтожено более 10 БПЛА".

Под утро он уточнил информацию: "В целом минувшей ночью силы ПВО перехватили и уничтожили в Ростовской области 26 БПЛА. В результате атаки пострадавших нет. К месту падения обломков БПЛА выехали аварийные службы".

Минобороны россии тем временем написало, что минувшей ночью "очередными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 26 БПЛА над территорией Ростовской области и 1 БПЛА уничтожено над территорией Смоленской области".

В Телеграм-канале "Кібер Борошно" сообщили, что "Силы Обороны нанесли удар по аэродрому "Миллерово". Локация: аэродром "Миллерово", севернее н.п. Долотинка, Ростовская область".

Место, где было зафиксировано попадание дронов. Источник: t.me/kiber_boroshno Место, где было зафиксировано попадание дронов. Источник: t.me/kiber_boroshno

Место, где было зафиксировано попадание дронов. Источник: t.me/kiber_boroshno Место, где было зафиксировано попадание дронов. Источник: t.me/kiber_boroshno

Место, где было зафиксировано попадание дронов. Источник: t.me/kiber_boroshno Место, где было зафиксировано попадание дронов. Источник: t.me/kiber_boroshno

Место, где было зафиксировано попадание дронов. Источник: t.me/kiber_boroshno Место, где было зафиксировано попадание дронов. Источник: t.me/kiber_boroshno

18 июля 2024 года, напомним, Служба безопасности Украины совместно с ВМС ВСУ провела комбинированную атаку дронами по позициям российских боевиков в оккупированном Крыму.

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