Взрывы в Крыму: появилось видео ракетной атаки, взрывы прогремели в Севастополе и Саках (видео)

Во временно оккупированном городе Севастополь, 30 октября днем было слышно по меньшей мере четыре взрыва. Эту информацию сообщили представители российских оккупационных властей и местные паблики, часто распространяющие пропагандистскую информацию.

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По словам так называемого губернатора Севастополя, Михаила Развожаева, ситуация в городе напряженная, и была объявлена работа системы противовоздушной обороны. Он призвал местных жителей оставаться спокойными и сообщил, что все службы находятся в боевой готовности.

Олег Крючков, советник так называемого "главы Крыма" также сообщил о технических проблемах в работе одного из кабельных операторов в Крыму. По его словам, трансляция была отключена, и распространялась "ложная" сигнал тревоги.

Также оккупанты сообщили, что движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. В связи с событиями в Севастополе, ситуацию следует внимательно наблюдать и ждать официальных сообщений от надежных источников.

Напомним, на днях у Роботиного на Запорожском направлении бойцы Сил обороны захватили позицию российских боевиков. Штурмовики 65-й отдельной механизированной бригады вчетвером атаковали десяток оккупантов.

Также на Запорожском направлении воины Сил Специальных операций уничтожили российскую технику на 25 млн долларов.

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