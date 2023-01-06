"Я бы женился на тебе в мгновение ока": звезда "Викингов" Кэтрин Винник поразила поклонников своей фигурой (фото)

Кэтрин Винник в жизни и в сериале 'Викинги'

Голливудская актриса с украинскими корнями Кэтрин Винник стянула шикарный бюст кольцом, чем сразила своих поклонников наповал. На них звезда сериала "Викинги" запечатлена возле озера.

Фотографиями актриса поделилась в Instagram. Поклонники Кэтрин едва сдерживали дыхание и оставляли под публикацией многочисленные комментарии.

Они отмечали, что она выглядит очень величественно и похожа на своего персонажа сериала, королеву Лагерту.

Некоторые читатели рассыпались в комплиментах и даже помечтали иметь такую жену рядом.

Другие поклонники говорили о своей страсти к актрисе и просили прощения за это.

Что известно про Кэтрин Винник (Katheryn Winnick)

45-летняя актриса, родилась в Этобико. Ее родители эмигрировали в Канаду, а ее дедушка был сечевым стрельцом.

Занималась в скаутской организации "Пласт"и имеет черный пояс 3 дан по тхэквондо и 2 дан по карате.

Начала сниматься в кино в конце 90-х, закончив обучение в Нью-Йорке. В ее списке уже более 40 киноработ, а наибольшую популярность Кэтрин получила после участия в сериалах "Доктор Хаус", "Мыслить как преступник" и "Викинги", где она сыграла роль Лагерты.

Как позже рассказала Кэтрин, спортивное прошлое ей очень пригодились: нагрузки в "Викингах" пришлось переживать колоссальные.

После "Викингов" Кэтрин Винник успешно сыграла одну из главных ролей в "Геошторм", в "Темной Башне" Стивена Кинга, а в триллере "Скорость убивает".

Отметим, то актриса с первых дней поддержала украинцев и начала публиковать видео об агрессии россии у себя в Instagram.

Также стало известно, что в Канаде они вместе с матерью создали фонд помощи для украинцев.

Ранее звезда Голливуда, 75-летняя Голди Хоун показала, как поддерживает спортивную форму без пластических операций. Бывшая звезда Playboy в обтягивающих шортах записала видео своего спортивного дня.

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